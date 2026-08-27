Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Conflito no Oriente Médio coloca em risco os GPs de Catar e Abu Dhabi

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/08/2026 18:53
Favorite o Lance! no Google
Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1
Pista em Ímola passou por reformas e busca voltar para o calendário da F1 (Foto: Reprodução)

Os desdobramentos do conflito no Oriente Médio podem voltar a impactar o calendário da Fórmula 1 (F1). Em meio às dúvidas sobre a viabilidade das etapas do Catar e Abu Dhabi, últimas duas corridas da temporada, Ímola surge como alternativa para o encerramento de 2026.

➡️Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

➡️Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027

Segundo o presidente do Automóvel Clube da Itália, Geronimo La Russa, a entidade trabalha em conjunto com o governo do país para substituir uma das provas, previstas para novembro e dezembro. A expectativa é que a decisão seja tomada até setembro.

continua após a publicidade

— Diante da complicada situação internacional no Oriente Médio, estamos trabalhando em conjunto com o governo e as entidades esportivas para garantir que estejamos preparados para organizar uma segunda corrida de F1 em nosso país, potencialmente já daqui a poucos meses, ainda durante a temporada atual. Ímola é a solução ideal para receber outra etapa do campeonato - declarou.

Em abril deste ano, a escalada do conflito provocou o adiamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A etapa barenita foi realocada para Sepang, na Malásia, entre os dias 2 e 4 de outubro, entre os GPs do Azerbaijão e Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Itália recebe próximo GP da Fórmula 1

O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026. O tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Veja abaixo a programação.

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Tênis

Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça

Há 1 hora
O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Tênis

Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open

Há 3 horas
A quadra central do Rio Open

Fora de Campo

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031

Há 1 dia
Stan Wawrinka com o taça do US Open de 2016

Tênis

Campeão em 2016, Wawrinka recebe convite para o US Open

Há 1 dia
Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Tênis

Thiago Wild encara McDonald por vaga na última rodada do US Open

Há 1 dia
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Tênis

Ex-número 1 do mundo revela admiração por João Fonseca

Há 1 dia
Mais LANCE!
Carlos Alcaraz e Serena Williams combinam jogada nas duplas mistas do US Open

Alcaraz e Serena vencem a estreia no US Open, mas caem nas quartas

Projeto mostra como ficará o Rio Open a partir de 2027

Rio Open anuncia expansão para a edição de 2027

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca vira dúvida para representar o Brasil na Copa Davis

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

Fora do US Open, João Fonseca enfrenta desafio no ranking

Roger Federer em treino no US Open

Tenistória: Federer elege jogo contra Agassi melhor lembrança do US Open

Thiago Wild comemora ponto

US Open: Thiago Wild é o único brasileiro a vencer no quali

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

Lesionado, João Fonseca anuncia a desistência do US Open

João Fonseca se desculpa após acertar bola no público na derrota para Shelton em Montreal

João Fonseca desiste de exibição no US Open após lesão

O brasileiro Orlando Luz comemora o título de duplas no Masters 1000 de Cincinnati

Campeão, Orlando Luz defende duplas contra corte da ATP

Os brasileiros Rafael Matos, à esquerda, e Orlando Luz, à direita e de braços abertos, celebram o título das duplas no Masters 1000 de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos faturam R$ 2,4 milhões por título em Cincinnati

Orlando Luz, à esquerda, e Rafael Matos, à direita, posam para foto com os troféus das duplas do Masters 1000 de Cincinnati

Orlando Luz e Rafael Matos são campeões do Masters 1000 de Cincinnati

Os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz alcançaram a final do Masters 1000 de Cincinnati

Orlando Luz e Rafael Matos vão à final do Masters de Cincinnati

Carlos Alcaraz e Serena Williams unirão forças na chave de duplas mistas do US Open

Serena e Alcaraz jogarão nas duplas mistas no US Open

Sinner anuncia desistência do US Open

Lesionado, Jannik Sinner anuncia desistência do US Open