O Miami Dolphins desembarcou no Brasil pela segunda vez para uma ação que tem sido cada vez mais frequente ao redor do mundo: uma clínica de flag football voltada para crianças e adolescentes, realizada no Parque CERET, na Zona Leste de São Paulo. Entre a última segunda-feira (21) e hoje, terça-feira 22, as atividades foram organizadas em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), que reuniu mais de 400 jovens entre 8 e 16 anos.

continua após a publicidade

O evento faz parte do programa "Junior Dolphins", iniciativa do time da NFL que busca estimular o esporte entre os mais jovens ao redor do mundo. Em São Paulo, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar, gratuitamente, uma experiência completa com fundamentos técnicos, exercícios físicos e noções táticas do flag football - versão sem contato do futebol americano, onde o “tackle” é substituído pela retirada de fitas presas à cintura do adversário e que agora será um esporte Olímpico nos próximos jogos de Los Angeles, em 2028.

Antes das clínicas com os jovens, os Dolphins também promoveram, no dia 21, uma capacitação específica para técnicos, professores de educação física e profissionais ligados ao esporte. A ideia foi compartilhar conhecimento e capacitar os treinadores locais para que repliquem as atividades em escolas e projetos sociais, lideradas pelo treinador Arlen Harris, ex-jogador da NFL.

continua após a publicidade

- Estar em um projeto como esse e ver tantas crianças querendo o Flag Football, que agora é um esporte Olímpico, foi o que sempre sonhei - revelou Gabriela Bankhardt, embaixadora global de Flag Football do Miami Dolphins e da NFL, no Brasil.

Para a presidente da CBFA, Cristiane Kajiwara, a presença de uma franquia da NFL no Brasil reforça a consolidação do Flag Football no país.

- Ter tantas crianças aqui, o dobro do que a última vez, é realmente especial. Mostra a força que o futebol americano vem tendo no Brasil a cada ano que passa. - afirmou Cristiane Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano.

continua após a publicidade

O Flag Football foi incluído nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o que deve impulsionar ainda mais a modalidade globalmente. De olho nesse movimento, o Miami Dolphins intensificou suas ações fora dos Estados Unidos, aproveitando que o time detém os direitos de marketing da NFL no Brasil, ao lado do New England Patriots e, agora, o Philadelphia Eagles.

A clínica em São Paulo foi o primeiro passo. Agora, o Junior Dolphins vai para o Rio de Janeiro e a franquia já estuda levar eventos semelhantes para outras cidades brasileiras, fortalecendo a presença do esporte e promovendo a cultura do futebol americano entre crianças e jovens.