A temporada de 2024/25 chegou ao fim com o título do Oklahoma City Thunder sobre o Indiana Pacers em sete jogos intensos. Em preparação para a próxima edição, o mercado de transferências da NBA se mantém agitado, principalmente após o início da "free agency" no dia 30 de junho. Acompanhe com o Lance! as movimentações entre os 30 times da liga norte-americana.

Conferência Leste da NBA

Divisão do Atlântico

Philadelphia 76ers

Renovações

Justin Edwards retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Eric Gordon retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Kyle Lowry retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Trendon Watford fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Guerschon Yabusele sai como agente livre para o Knicks (anúncio oficial)

Boston Celtics

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial) Luka Garza fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial) Josh Minott fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial) Anfernee Simons em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial)

Saídas

Jrue Holiday em troca com o Trail Blazers (anúncio oficial) Luke Kornet sai como agente livre para o Spurs (anúncio oficial) Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)

New York Knicks

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Jordan Clarkson fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Guerschon Yabusele fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Ainda sem movimentação

Brooklyn Nets

Renovações

Day'Ron Sharpe retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)

Ziaire Williams retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial) Michael Porter Jr. em troca com o Nuggets (anúncio oficial)

Saídas

Cam Johnson em troca com o Nuggets (anúncio oficial)

D'Angelo Russell sai como agente livre para o Mavericks (anúncio oficial)

Trendon Watford sai como agente livre para o Sixers (anúncio oficial)

Toronto Raptors

Renovações

Jakob Poeltl fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)

Garrett Temple retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Sandro Mamukelashvili fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Ainda sem movimentação

Divisão Central

Chicago Bulls

Renovações

Tre Jones retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Isaac Okoro em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)

Saídas

Lonzo Ball em troca com o Cavaliers (anúncio oficial)

Cleveland Cavaliers

Renovações

Sam Merrill retorna em acordo de 4 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Lonzo Ball em troca com o Bulls (anúncio oficial)

Larry Nance Jr. concorda em negociar (anúncio oficial)

Saídas

Ty Jerome sai como agente livre para o Grizzlies (pela ESPN)

Isaac Okoro em troca com o Bulls (anúncio oficial)

Detroit Pistons

Renovações

Paul Reed retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Caris LeVert fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Duncan Robinson fecha acordo de 3 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial)

Saídas

Simone Fontecchio sai em troca com o Heat (anúncio oficial)

Tim Hardaway Jr. sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN)

Dennis Schröder sai como agente livre para o Kings (anúncio oficial)

Indiana Pacers

Renovações

James Wiseman retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Jay Huff em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)

Saídas

Myles Turner sai como agente livre para o Bucks (anúncio oficial)

Milwaukee Bucks

Renovações

Kevin Porter Jr. retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial) Bobby Portis fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial) Taurean Prince fecha acordo de 2 anos (pela ESPN) Ryan Rollins fecha acordo de 3 anos (pela ESPN) Jericho Sims retorna em acordo de 2 anos (pela ESPN) Gary Trent Jr. fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Myles Turner fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)

Gary Harris fecha acordo de 2 anos (pela ESPN)

Saídas

Pat Connaughton em troca com o Hornets (anúncio oficial)

Vasilije Micić dispensado (anúncio oficial)

Damian Lillard dispensado (anúncio oficial)

Brook Lopez sai como agente livre para o Clippers (anúncio oficial)

Divisão Sudeste

Charlotte Hornets

Renovações

Tre Mann fecha acordo de 3 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Pat Connaughton em troca com o Bucks (anúncio oficial) Spencer Dinwiddie fecha acordo de 1 ano (pela ESPN) Mason Plumlee fecha acordo de 1 ano (pela ESPN) Collin Sexton em troca com o Jazz (anúncio oficial)

Saídas

Vasilije Micić em troca com o Bucks (anúncio oficial)

Jusuf Nurkić em troca com o Jazz (anúncio oficial)

Mark Williams em troca com o Suns (anúncio oficial)

Atlanta Hawks

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Nickeil Alexander-Walker fecha acordo de 4 anos via "sign-and-trade" (anúncio oficial) Luke Kennard fecha acordo de 1 ano (pela ESPN) Kristaps Porziņģis em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial)

Saídas

Clint Capela sai como agente livre para o Rockets (anúncio oficial) Caris LeVert sai como agente livre para o Pistons (pela ESPN) Larry Nance Jr. sai como agente livre para o Cavaliers (anúncio oficial) Terance Mann em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial) Georges Niang em troca envolvendo Nets e Hawks (anúncio oficial) David Roddy dispensado (anúncio oficial)

Miami Heat

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Simone Fontecchio em troca com o Pistons (anúncio oficial)

Davion Mitchell retorna em acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Norman Powell em troca com o Clippers (anúncio oficial)

Saídas

Kyle Anderson em troca com o Jazz (anúncio oficial)

Kevin Love em troca com o Jazz (anúncio oficial)

Duncan Robinson fecha acordo via "sign-and-trade" com o Pistons (anúncio oficial)

Orlando Magic

Renovações

Paolo Banchero fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial) Moe Wagner fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Desmond Bane em troca com o Grizzlies (anúncio oficial)

Tyus Jones fecha acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Saídas

Cole Anthony em troca com o Grizzlies (anúncio oficial) Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Grizzlies (anúncio oficial) Gary Harris sai como agente livre para o Bucks (pela ESPN)

Washington Wizards

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

CJ McCollum em troca com o Pelicans (anúncio oficial) Dillon Jones em troca com o Thunder (anúncio oficial) Kelly Olynyk em troca com o Pelicans (anúncio oficial) Cam Whitmore em troca com o Rockets (anúncio oficial)

Saídas

Saddiq Bey em troca com o Pelicans (anúncio oficial) Anthony Gill dispensado (anúncio oficial) Jordan Poole em troca com o Pelicans (anúncio oficial)

Conferência Oeste da NBA

Divisão Noroeste

Denver Nuggets

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Bruce Brown fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)

Cam Johnson em troca com o Nets (anúncio oficial)

Tim Hardaway Jr. fecha acordo de 1 ano (pela ESPN)

Jonas Valančiūnas em troca com o Kings (pela ESPN)

Saídas

Michael Porter Jr. em troca com o Nets (anúncio oficial)

Dario Šarić em troca com o Nuggets (pela ESPN)

Minnesota Timberwolves

Renovações

Joe Ingles retorna em acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Julius Randle retorna em acordo de 3 anos (pela ESPN)

Naz Reid retorna em acordo de 5 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

Nickeil Alexander-Walker sai como agente livre para o Hawks (anúncio oficial)

Luka Garza sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)

Josh Minott sai como agente livre para o Celtics (anúncio oficial)

Oklahoma City Thunder

Renovações

Shai Gilgeous-Alexander fecha extensão de 4 anos (anúncio oficial)

Ajay Mitchell retorna em acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Jaylin Williams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

Dillon Jones em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Portland Trail Blazers

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Jrue Holiday em troca com o Celtics (anúncio oficial)

Saídas

Anfernee Simons em troca com o Celtics (anúncio oficial)

Deandre Ayton em venda para o Lakers (anúncio oficial)

Utah Jazz

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Kyle Anderson em troca com o Heat (anúncio oficial)

Kevin Love em troca com o Heat (anúncio oficial)

Jusuf Nurkić em troca com o Hornets (anúncio oficial)

Saídas

John Collins sai por meio de troca com os Clippers (anúncio oficial) Johnny Juzang dispensado (anúncio oficial) Collin Sexton sai por meio de troca com os Hornets (anúncio oficial) Jordan Clarkson sai por meio de compra (anúncio oficial)

Divisão do Pacífico

Golden State Warriors

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Ainda sem movimentação

Saídas

Kevon Looney sai como agente livre para o Pelicans (anúncio oficial)

Los Angeles Clippers

Renovações

Nicolas Batum retorna com acordo de 2 anos (anúncio oficial) James Harden fecha extensão de 2 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

John Collins em troca com o Jazz (anúncio oficial) Brook Lopez fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Norman Powell em troca com o Heat (anúncio oficial)

Drew Eubanks dispensado (anúncio oficial)

Los Angeles Lakers

Renovações

Jaxson Hayes retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Deandre Ayton fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Jake LaRavia fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Dorian Finney-Smith sai como agente livre para o Rockets (pela ESPN)

Phoenix Suns

Renovações

Collin Gillespie retorna com acordo de 1 ano (anúncio oficial)

Novas contratações

Saídas

Kevin Durant sai por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)

(anúncio oficial) Tyus Jones sai como agente livre para o Magic (anúncio oficial)

Cody Martin dispensado (anúncio oficial)

Vasilije Micić em troca com o Hornets (anúncio oficial)

Mason Plumlee sai como agente livre para o Hornets (pela ESPN)

Sacramento Kings

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Dennis Schröder fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Dario Šarić em troca com o Nuggets (pela ESPN)

Saídas

Jake LaRavia sai como agente livre para o Lakers (anúncio oficial)

Jonas Valančiūnas em troca com os Nuggets (pela ESPN)

Divisão Sudoeste

Dallas Mavericks

Renovações

Dante Exum retorna com acordo de 1 ano (pela ESPN)

Kyrie Irving fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial)

Novas contratações

D'Angelo Russell fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial)

Saídas

Spencer Dinwiddie sai como agente livre para o Hornets (pela ESPN)

Houston Rockets

Renovações

Steven Adams fecha extensão de 3 anos (anúncio oficial) Aaron Holiday concorda com um novo acordo (anúncio oficial) Jeff Green concorda com um novo acordo (pela ESPN) Jabari Smith Jr. fecha extensão de 5 anos (anúncio oficial) Jae'Sean Tate concorda com um novo acordo (anúncio oficial) Fred VanVleet fecha extensão de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Clint Capela fecha acordo de 3 anos (anúncio oficial)

Kevin Durant se junta a ele por meio de uma troca de 7 equipes da NBA (anúncio oficial)

(anúncio oficial) Dorian Finney-Smith fecha acordo de 4 anos (pela ESPN)

Saídas

New Orleans Pelicans

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Saddiq Bey em troca com o Wizards (anúncio oficial) Kevon Looney fecha acordo de 2 anos (anúncio oficial) Jordan Poole em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Saídas

Bruce Brown sai como agente livre para o Nuggets (pela ESPN) CJ McCollum em troca com o Wizards (anúncio oficial) Kelly Olynyk em troca com o Wizards (anúncio oficial)

Memphis Grizzlies

Renovações

Santi Aldama retorna com acordo de 3 anos (pela ESPN)

Jaren Jackson Jr. esperado uma extensão de 5 anos (pela ESPN)

Cam Spencer retorna com acordo de 2 anos (pela ESPN)

Novas contratações

Cole Anthony em troca com o Magic (anúncio oficial) Kentavious Caldwell-Pope em troca com o Magic (anúncio oficial) Ty Jerome fecha acordo de 3 anos (pela ESPN) Jock Landale concorda com acordo (pela ESPN)

Saídas

Desmond Bane em troca com o Magic (anúncio oficial)

Luke Kennard sai como agente livre para o Hawks (pela ESPN)

Jay Huff em troca com o Pacers (anúncio oficial)

San Antonio Spurs

Renovações

Ainda sem movimentação

Novas contratações

Luke Kornet fecha acordo de 4 anos (anúncio oficial)

Saídas

Sandro Mamukelashvili sai como agente livre para o Raptors (anúncio oficial)

