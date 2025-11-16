VÍDEO: Carlos Prates nocauteia ex-campeão do UFC e pede cinturão
Brasileiro derrotou o britânico Leon Edwards no segundo round
DITO E FEITO! Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards, neste sábado (15), no UFC 322. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios. Acompanhe o card completo AO VIVO com o Lance!.
A luta começou estudada, com apenas tentativas de chutes nas pernas de ambos os lutadores. Na metade do round, Edwards tentou entrar em queda, mas Prates defendeu na grade. Na sequência do assalto, Leon tentou outra vez levar a luta ao chão e, dessa vez, conseguiu e se posicionou nas costas do brasileiro em busca do mata-leão, que foi bem defendido por Carlos até o fim.
No segundo round, Edwards não tentou entrar em queda, assim Prates conseguiu impor o jogo em pé e, com um jab de esquerda, nocauteou o inglês e venceu a segunda seguida no UFC.
Brasileiros do card preliminar no UFC 322
Muito antes de Carlos Prates, Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.
A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.
Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.
A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.
Por fim, os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round.
O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso. Na reta final do segundo round, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear. Já no último assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.
O UFC volta neste sábado (15)
O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo
