Após nova derrota no UFC, Malhadinho anuncia mudança de divisão
Brasileiro volta à categoria dos meio-pesados após sequência negativa no UFC
O brasileiro Jailton Malhadinho, apesar de ser esperança de título no UFC, vem de duas decepcionantes derrotas no peso pesado. Tido por muitos como menor que a média dos lutadores de sua categoria, o baiano anunciou que irá baixar de peso e lutar nos meio-pesados. A revelação foi feita pelo empresário do atleta, Leonardo Pateira, ao podcast ConnectCast.
Jailton vem de derrotas para Rizvan Kuniev e Alexander Volkov e foi muito criticado pela falta de agressividade em ambas as lutas. O duelo contra Kuniev, que aconteceu no último sábado, pelo UFC Vegas, foi a gota d'água para a mudança do brasileiro, que havia descartado descer para o meio-pesado novamente antes da luta.
Para Malhadinho, a perda de peso envolveria uma perda também da massa muscular, que prejudicaria sua explosão. Porém, com o caminho mais fechado no peso pesado após perder para um não-ranqueado, o baiano parece ter mudado de ideia.
Jailton tem experiência nos meio-pesados, inclusive no UFC
Jailton é um dos menores pesos pesados do UFC e, inclusive, chegou a ganhar seu contrato com a organização através do Dana White Contender Series lutando como meio-pesado, em setembro de 2021.
Além disso, em fevereiro de 2022, o brasileiro iniciou sua carreira no UFC também atuando na categoria até 93kg, vencendo o compatriota Danilo Marques e iniciando uma sequência de seis vitórias seguidas dentro do Ultimate, incluindo triunfos sobre Derrick Lewis, Shamil Abdurakhimov e Jairzinho Rozenstruik. Em março de 2024, Malhadinho conheceu sua primeira derrota na organização, quando foi nocauteado por Curtis Blaydes.
Depois disso, Jailton conseguiu mais duas grandes vitórias, diante de Alexander Romanov e Serghei Spivac antes da sequência negativa atual, que já dura dois combates. Voltando aos meio-pesados, o brasileiro espera ter um impacto imediato e buscar o tão sonhado cinturão do UFC.
