Malhadinho havia iniciado sua carreira no UFC como meio-pesado, com uma sequência de seis vitórias.

O atleta foi criticado por falta de agressividade nas lutas contra Rizvan Kuniev e Alexander Volkov.

O brasileiro Jailton Malhadinho, apesar de ser esperança de título no UFC, vem de duas decepcionantes derrotas no peso pesado. Tido por muitos como menor que a média dos lutadores de sua categoria, o baiano anunciou que irá baixar de peso e lutar nos meio-pesados. A revelação foi feita pelo empresário do atleta, Leonardo Pateira, ao podcast ConnectCast.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Jailton vem de derrotas para Rizvan Kuniev e Alexander Volkov e foi muito criticado pela falta de agressividade em ambas as lutas. O duelo contra Kuniev, que aconteceu no último sábado, pelo UFC Vegas, foi a gota d'água para a mudança do brasileiro, que havia descartado descer para o meio-pesado novamente antes da luta.

Para Malhadinho, a perda de peso envolveria uma perda também da massa muscular, que prejudicaria sua explosão. Porém, com o caminho mais fechado no peso pesado após perder para um não-ranqueado, o baiano parece ter mudado de ideia.

continua após a publicidade

Jailton tem experiência nos meio-pesados, inclusive no UFC

Jailton é um dos menores pesos pesados do UFC e, inclusive, chegou a ganhar seu contrato com a organização através do Dana White Contender Series lutando como meio-pesado, em setembro de 2021.

Malhadinho voltará aos meio-pesados no UFC (Reprodução Instagram Malhadinho)

Além disso, em fevereiro de 2022, o brasileiro iniciou sua carreira no UFC também atuando na categoria até 93kg, vencendo o compatriota Danilo Marques e iniciando uma sequência de seis vitórias seguidas dentro do Ultimate, incluindo triunfos sobre Derrick Lewis, Shamil Abdurakhimov e Jairzinho Rozenstruik. Em março de 2024, Malhadinho conheceu sua primeira derrota na organização, quando foi nocauteado por Curtis Blaydes.

continua após a publicidade

Depois disso, Jailton conseguiu mais duas grandes vitórias, diante de Alexander Romanov e Serghei Spivac antes da sequência negativa atual, que já dura dois combates. Voltando aos meio-pesados, o brasileiro espera ter um impacto imediato e buscar o tão sonhado cinturão do UFC.