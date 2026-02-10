Brasileiros caem no ranking após derrotas no UFC Vegas

O UFC Vegas trouxe seis derrotas e apenas uma vitória para o Brasil, no último sábado (7). E a sequência negativa afetou o ranking do Ultimate, com os brasileiros Jailton Malhadinho e Vinicius LokDog sofrendo com quedas de suas posições.

Vinicius LokDog fez sua primeira luta principal no UFC, enfrentando o norte-americano Mario Bautista. Previamente como décimo-primeiro do ranking do peso galo, o brasileiro acabou derrotado de forma enfática e caiu uma posição, agora ocupando a 12ª colocação na categoria até 61kg. LokDog foi superado pelo também norte-americano Payton Talbott. Bautista, por sua vez, subiu uma posição e saiu da nova para a oitava colocação, ultrapassando o equatoriano Marlon Vera.

Já Jailton Malhadinho sofreu uma queda um pouco mais dura. Antes do UFC Vegas, o peso pesado era o sexto colocado de sua categoria, mas ao perder para Rizvan Kuniev, caiu para oitavo. O russo não era ranqueado e apareceu na nova atualização na antiga posição de Malhadinho, em sexto. Jailton pegou a luta em cima da hora e isso pode ter influenciado os votantes a não darem um ranking ainda pior ao brasileiro.

Na outra mudança relacionada ao UFC Vegas, Dustin Jacoby, do meio-pesado, estreou na décima-quarta colocação após a vitória sobre Julius Walker.

Malhadinho sofreu dura derrota no UFC (Reprodução Instagram UFC)

Mudanças à vista no UFC

Tanto Malhadinho quanto LokDog devem fazer drásticas mudanças para suas próximas lutas no UFC. Recentemente, o empresário do peso pesado anunciou, ao ConnectCast, que seu cliente deve voltar ao meio-pesado na próxima rodada.

Já LokDog tem explorado a possibilidade de subir de categoria, indo do peso galo para o peso pena. Isso porque o brasileiro sofre muito com a perda de peso. Ele revelou ter saído de 84kg no começo do camp de treinamento para bater 61,6kg um dia antes do duelo com Bautista no UFC Vegas. A perda de peso seria menos radical no peso pena, que tem limite de 65,8kg (ou 66,2kg com a libra de tolerância para lutas que não valem título).