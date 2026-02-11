Atuando por muitos anos como peso médio no UFC, Paulo Borrachinha surpreendeu ao assinar para enfrentar o russo Azamat Murzakanov nos meio-pesados. O duelo, que ocorre no UFC 327, é o primeiro oficial do brasileiro na nova categoria. Mas, segundo um de seus treinadores, a mudança não será permanente. A ideia é que Paulo lute nas duas divisões em busca de cinturões em ambas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao site MMA Fighting, André Benkei, head coach da UFC Gym Largo, novo time de Borrachinha, falou sobre a estratégia de seu pupilo e declarou que Paulo está pronto para ser campeão do mundo ''nos próximos doze meses''.

— O Borrachinha está focado em virar campeão do mundo. Ele quer ser campeão do mundo nos próximos doze meses. Este cara está desistindo de tudo para realizar isso. Não mora mais na casa dele. Sua mente está pronta para isso agora (...) Ele está com o ''olho do tigre'', então vamos lá. Ele subiu por isso. Estamos subindo para que ele possa ser campeão em duas categorias. É o que ele quer fazer. Ele me disse que não quer apenas vencer, que fazer história — declarou Benkei, que se disse impressionado com a forma física de Borrachinha.

continua após a publicidade

— Ele me impressionou muito, de verdade. Nunca treinei um atleta com as reações dele. Nunca vi isso. Extremamente rápido nas respostas, sabe? O que demoraria de seis meses a um ano para eu desenvolver com outros atletas, consigo desenvolver com ele em dois ou três meses. Não fizemos um camp completo ainda porque estávamos perto da luta e não consegui chegar na fase de acelerar o atleta. E, mesmo assim, ele tinha rapidez impressionante.

Azamat Murzakanov enfrenta Borrachinha no UFC 327 (Foto: Reprodução Instagram murzakanovazamat)

Nocaute acidental em treino antes do UFC

Benkei deu um exemplo da rapidez impressionante de Borrachinha ao relembrar um acidente de treino ocorrido em sua academia. O brasileiro estava fazendo treino de sparring, simulação de luta, e acidentalmente nocauteou um companheiro de treino.

continua após a publicidade

— Ele estava treinando com um garoto do kickboxing e jogou um jab e um chute do mesmo lado. Os golpes saíram muito rápidos, mas sem poder nenhum. Ele não estava tentando machucar ninguém. Mas não teve como, foi um knockdown. O cara foi a nocaute porque os golpes saíram tão rápidos que ele nem viu. Imagina quando ele colocar pressão nos golpes. Acho que ele vai ter muito sucesso na categoria dos meio-pesados.