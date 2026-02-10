CEO do UFC dá prazo para revelar primeiras lutas da Casa Branca

O UFC deve anunciar as primeiras lutas do seu histórico evento na Casa Branca nos próximos dias, de acordo com o CEO da organização Dana White. Através das redes sociais, o mandatário do Ultimate revelou que vai se reunir com seus principais dirigentes a partir desta terça-feira (10) e deve ter novidades para os fãs até o fim de semana.

O UFC Casa Branca tem sido tratado como prioridade total pela companhia e fará parte das comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, que serão completados no dia 4 de julho deste ano. Antes, no dia 14 de junho, o Ultimate irá organizar um evento especial no jardim da residência do presidente norte-americano Donald Trump, que é entusiasta do MMA e fã do UFC.

— A reunião de matchmaking da Casa Branca é amanhã. Mick Maynard chega de avião amanhã para isso. Teremos as lutas definidas até este fim de semana — declarou Dana White, em um comentário no Instagram.

A expectativa é que o UFC case as melhores lutas para o que tem sido tratado pela organização e pelos fãs de MMA como o maior evento da história do esporte. Nomes como Jon Jones, Alex Poatan, Ilia Topuria, Islam Makhachev, Kayla Harrison, Amanda Nunes, Charles Oliveira e, principalmente, Conor McGregor levantaram a mão nos últimos meses em busca de uma vaga no show.

Relação Trump e UFC possibilitou evento histórico

Donald Trump com Joe Rogan (comentarista do UFC) e Dana White (CEO) (Reprodução Instagram)

Impensável há alguns anos, um evento do UFC na Casa Branca se tornou possível com a proximidade de Dana White com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Os dois têm uma relação amigável há mais de 20 anos. Quando Dana se tornou presidente do Ultimate, Trump foi um dos únicos donos de cassinos em Las Vegas a abrigar eventos do UFC, quando a companhia passava por um boicote do poder público.

Muitos anos depois, Dana White ''devolveu'' o gesto ao apoiar abertamente as duas eleições de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Trump é visto constantemente nos maiores eventos do UFC e é tido como grande fã de MMA.