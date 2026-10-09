Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335
Brasileiro enfrenta Sergei Pavlovich nos pesos-pesados em dezembro deste ano
Alex Poatan terá pela frente um dos maiores desafios desde que decidiu subir para o peso-pesado do UFC. Depois da derrota para Ciryl Gane na estreia até 120,2 kg, o brasileiro encara Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro, e já recebeu uma espécie de "manual" para o confronto. Glover Teixeira, treinador e ex-campeão do Ultimate, acredita que velocidade, inteligência e precisão serão fundamentais para superar o russo.
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Em entrevista ao "PVT", Glover fez uma leitura do estilo de Pavlovich e destacou uma característica que pode ser explorada por Poatan. Segundo o ex-campeão, o russo costuma avançar de maneira mais direta, especialmente nos primeiros rounds, mas sua explosividade também faz com que mantenha uma movimentação mais contida durante os combates.
— É um cara mais parado, que vem para frente, principalmente no primeiro e no segundo round, mas é um cara que fica mais parado até porque ele é muito explosivo — analisou Glover.
Para o treinador, Poatan não pode transformar o confronto em uma disputa de força. A estratégia, na visão de Glover, passa por manter a concentração, utilizar a velocidade e esperar o momento certo para conectar os golpes que podem definir a luta.
— É uma luta boa, que tem que lutar inteligente, focado, rápido, sinistro e pegar… Vai ser nocaute, essa luta não vai para o quinto round — afirmou.
Poatan chega ao segundo desafio nos pesados
A luta contra Pavlovich será apenas a segunda apresentação de Alex Pereira na categoria mais pesada do UFC. O brasileiro deixou para trás a divisão dos meio-pesados após conquistar o cinturão e tentou fazer história em uma terceira categoria, mas acabou derrotado por Ciryl Gane na estreia entre os pesos-pesados.
A derrota levantou questionamentos sobre a adaptação de Poatan à nova divisão. Michael Bisping, por exemplo, apontou anteriormente que características importantes do jogo do brasileiro, como a movimentação e a velocidade, podem perder eficiência diante de adversários maiores e mais pesados.
Agora, Poatan terá a oportunidade de responder dentro do octógono. Do outro lado estará Pavlovich, um peso-pesado conhecido pelo poder de nocaute – são 16 nocautes, sendo todos no primeiro round. Ambos chegam ao confronto em busca de se aproximar novamente das disputas pelo cinturão.
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