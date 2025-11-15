Mesmo palco de nocautes históricos e de conquistas, como o primeiro cinturão de Alex Poatan, o Madison Square Garden só passou a receber eventos do UFC recentemente. Isso porque o MMA permaneceu proibido em Nova York por quase duas décadas, e só em 2016 o estado decidiu derrubar a restrição que impedia a realização de lutas profissionais.

Entenda a proibição do MMA em Nova York

A legalização do MMA em Nova York só aconteceu após uma votação decisiva na Assembleia Legislativa, que aprovou a liberação por 113 a 25. Com isso, o estado – último do país ainda com restrições – autorizou a realização de eventos e abriu caminho para que o UFC finalmente chegasse ao Madison Square Garden.

A nova lei definiu regras para esportes de combate, criou processos de licenciamento, estabeleceu penalidades e impôs impostos sobre a receita dos eventos. A mudança encerrou uma proibição que durava desde 1997, quando o MMA ainda não tinha regras consolidadas e não era regulado por comissões atléticas.

O texto só avançou naquele ano porque a resistência histórica dentro da Assembleia perdeu força após a queda de Sheldon Silver, antigo presidente do órgão. Ainda assim, houve forte discussão: alguns legisladores argumentaram que o esporte era violento e levantaram preocupações com riscos à saúde, especialmente lesões cerebrais. Outros ironizaram o MMA ou questionaram seus valores culturais.

— Dois homens nus e gostosos rolando um em cima do outro, tentando dominar um ao outro. Isso é pornô gay com um final diferente — disse o deputado Daniel J. O'Donnell, na época.

Mesmo assim, parlamentares que não eram fãs da modalidade defenderam a liberação, alegando respeito à liberdade dos praticantes e ao interesse do público. Com a aprovação, a comissão atlética estadual passou a supervisionar tanto eventos profissionais quanto amadores e exigiu seguro mínimo de US$ 1 milhão para casos de danos cerebrais graves.

Após a decisão, o UFC agradeceu publicamente aos legisladores, encerrando um longo período em que Nova York permanecia fora do mapa do MMA profissional.

Relembre grandes disputas em Nova York no UFC

O primeiro evento do Ultimate no Madison Square Garden ocorreu em 2016, com o UFC 205. Na ocasião, Conor McGregor enfrentou Eddie Alvarez e se tornou o primeiro lutador a conquistar cinturões em duas categorias simultaneamente, vencendo o título dos leves após já ser campeão dos penas.

McGregor ostenta dois cinturões conquistados no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

No UFC 217, Georges St-Pierre retornou de sua aposentadoria para desafiar Michael Bisping pelo cinturão dos médios. O canadense, que havia defendido o título dos meio-médios nove vezes anteriormente, dominou o combate e finalizou o adversário com um mata-leão no terceiro round, entrando para o seleto grupo de atletas com títulos em duas divisões diferentes.

O mesmo evento marcou o início de uma das maiores rivalidades da categoria peso-galo. TJ Dillashaw enfrentou Cody Garbrandt pelo cinturão da divisão. No primeiro round, Garbrandt chegou a aplicar um knockdown em Dillashaw, que terminou a parcial visivelmente abalado.

Alex "Poatan" Pereira protagonizou outro momento marcante no Madison Square Garden durante o UFC 281. O brasileiro, que fazia apenas sua quarta luta na organização, desafiou Israel Adesanya pelo título dos médios. O nigeriano defendia o cinturão pela sétima vez consecutiva.

"Tudo ou nada", declarou Pereira sobre sua estratégia no quinto round contra Adesanya. A abordagem resultou em vitória e na conquista do cinturão, encerrando o reinado de "Izzy" que durava mais de três anos.

Adesanya chuta Poatan em meio à disputa pelo cinturão no UFC (Foto: Carmen Mandato/AFP)

Jon "Bones" Jones também escreveu seu nome na história do Madison Square Garden durante o UFC 309. Em seu "grand finale", Jones defendeu o título dos pesados contra Stipe Miocic, detentor do recorde de seis vitórias em disputas pelo cinturão da categoria.

No primeiro round desse confronto, Jones derrubou Miocic com autoridade e aplicou golpes contundentes no solo, principalmente cotoveladas. No terceiro assalto, mesmo com o ex-campeão tentando intensificar as ações, Jones manteve-se calculista e acertou um chute giratório devastador que levou o oponente ao chão, resultando na interrupção do combate.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

