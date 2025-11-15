O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate, o que pode ser batido neste sábado (15) por Islam Makhachev. Veja os números.

Após dominar a divisão dos leves, o russo decidiu se aventurar no peso meio-médio para buscar o título de duplo-campeão – feito esse que apenas oito lutadores fizeram no UFC, incluindo dois brasileiros, Amanda Nunes e Alex Poatan. Ele enfrentará o atual campeão Jack Della Maddalena pela luta principal do UFC 322.

Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 15 vitórias consecutivas. O recorde atual, no entanto, ainda pertence a Anderson Silva que conquistou 16 triunfos consecutivos no Ultimate da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.

Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes.

➡️ Zhang Weili pode bater recorde de Amanda Nunes no UFC 322

Ainda não se sabe como Makhachev lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta pode ser um grande desafio para o russo, principalmente contra Della Maddalena, veterano e multicampeão dos meio-médios.

Os vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram Islam em ótima forma para a categoria, o que preocupa os torcedores do australiano. Em questão de apostas, é inegável também o favoritismo do russo para se tornar duplo-campeão no UFC. Após meses de expectativas, Makhachev e Della Maddalena se enfrentam, neste sábado (15), pela luta principal do UFC 322.

Islam Makhachev se prepara para luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

