Tom Aspinall passa por cirurgias nos olhos após dedada no UFC 321

O campeão dos pesos pesados do Tom Aspinall ainda está lidando com as consequências da luta com Ciryl Gane, durante o UFC 321, em Abu Dhabi. Em relato publicado em seu canal no YouTube, o atleta confirmou a realização de cirurgias em ambos os olhos após sofrer uma dedada acidental.

— Quando este vídeo sair, provavelmente já terei passado por cirurgia em um dos olhos. A próxima cirurgia será em meados de janeiro. Estamos trabalhando para voltar, e esse é o plano - disse Aspinall.

O lutador afirmou estar totalmente focado em sua recuperação antes de poder retomar os treinamentos. O combate entre Aspinall e Gane aconteceu em outubro deste ano, e foi declarado "no contest" (sem resultado) após o britânico receber uma dedada não intencional que atingiu ambos os olhos, impossibilitando a continuidade da luta.

Tom Aspinall e Cyril Gane se enfrentaram pela luta principal no UFC 321 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Entenda a lesão de Aspinall

No final de novembro, Tom Aspinall compartilhou em suas redes sociais laudos atestando trauma ocular bilateral. Conforme os documentos, emitidos por um hospital especializado do Reino Unido, o atleta foi diagnosticado com síndrome de Brown traumática bilateral, que indica ruptura significativa do complexo do tendão-troclear do músculo oblíquo superior. Esta condição causa diplopia (visão dupla) e restringe os movimentos oculares.

O trauma impede que Aspinall participe de qualquer atividade prática relacionada aos esportes de combate e a realização de tarefas cotidianas, como dirigir. Ainda sem um prazo definitivo para recuperação completa, o campeão deve passar um longo período afastado antes de buscar a revanche contra o francês.

— Obviamente, estou muito ansioso para voltar e derrotar esse cara, mas preciso estar 100% recuperado. Então, quando o olho estiver pronto, aí sim farei isso - declarou.

