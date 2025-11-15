Com Carlos Prates, divisão do UFC pode ser decidida no detalhe; entenda

Enquanto muitos brasileiros se preparam para as festas de fim de ano, os fãs do UFC aguardam a definição do peso meio-médio após a reta final da temporada de 2025. Cinco lutadores do top-10 da categoria entram no octógono pelo UFC 322, enquanto dois se enfrentam no Fight Night do próximo sábado (22). Entre eles, está o paulista Carlos Prates que busca a vitória perfeita para chegar até o campeão.

A oportunidade de disputar o cinturão no UFC é conhecida como "title shot", o que pode ser traduzido no sentindo literal por "chance de título". Quem decide o próximo desafiante são os "matchmakers" que formam os "pares ideias" em busca de lutas interessantes para o público. Para conquistar essa chance, o lutador precisa de apenas uma coisa: vencer muito bem.

Esse é o desafio principal para quatro competidores dos meio-médios deste sábado (15) e de mais dois no fim de semana seguinte. Com o fim da luta principal, o cinturão terá um destino definido, seja para a Australia, com Jack Della Maddalena, ou para o Dagestão, com Islam Makhachev.

O passo seguinte para Dana White será entender quais dos outros vencedores terão a oportunidade de enfrentar o campeão do mundo em 2026. Vale destacar, no entanto, que o sucesso da categoria não se limita aos nomes cotados para os eventos já confirmados, mas também chegam Shavkat Rakhmonov (3º), que se recuperada de lesão, Kamaru Usman (5º) e Joaquin Buckley (7º). Sem contar, é claro, no jovem Gabriel Bonfim que chegou à 10ª colocação após impressionante nocaute no último Fight Night.

Confira o top-10 do peso meio-médio

Posição Lutador Atual campeão Jack Della Maddalena (AUS) 1º Belal Muhammad (EUA) 2º Sean Brady (EUA) 3º Shavkat Rakhmonov (UZB) 4º Leon Edwards (ING) 5º Kamaru Usman (NIG) 6º Ian Garry (IRL) 7º Joaquin Buckley (EUA) 8º Michael Morales (EQU) 9º Carlos Prates (BRA) 10º Gabriel Bonfim (BRA)

É tudo ou nada no UFC 322

O reinado do peso-médio passou por grande mudança na temporada de 2025, quando Jack Della Maddalena superou Belal Muhammad e se tornou o novo campeão da divisão. Agora, o australiano enfrenta sua primeira defesa de cinturão contra um novato na categoria: Islam Makhachev, ex-campeão do peso-leve.

Jack Della Maddalena (C) x Islam Makhachev

O campeão a ser batido, neste sábado (15), é o australiano Jack Della Maddalena que protagoniza, ao lado de Islam Makhachev, a luta principal do UFC 322. Mesmo que russo tenha sofrido apenas uma derrota no MMA, o dono do cinturão dos meio-médios aprendeu a superar as adversidades do início e se mantém invicto no Ultimate.

Do outro lado, todo fã que acompanha o UFC conhece o clã do Daguestão e, no topo dele, o mais novo desafiante e ex-campeão dos leves Islam Makhachev. Ambos chegam para o combate com uma impressionante sequência de vitórias. Enquanto Islam registra 15 triunfos consecutivos no UFC, Jack não perde desde antes da sua estreia no Ultimate e anota 18 lutas de invencibilidade.

Ainda não se sabe como Makhachev lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o russo, principalmente contra JDM.

Sean Brady (2) x Michael Morales (8)

Após dominar Leon Edwards em Londres e se afirmar como principal candidato ao cinturão, Sean Brady viu seus planos mudarem com a entrada inesperada de Makhachev na disputa. Sem interesse em esperar, o norte-americano decidiu seguir ativo e aceitou encarar o invicto Michael Morales, um risco que poucos no topo do ranking estariam dispostos a assumir.

A escolha reforça o espírito competitivo de Brady. Ele sabe que, em uma categoria tão movimentada quanto os meio-médios, ficar parado não pode ser uma opção. E colocar sua posição em jogo para enfrentar um atleta em ascensão demonstra o nível de confiança que carrega, o que reforça seu favoritismo para a luta no UFC 322.

Morales, por sua vez, chega ao duelo no melhor momento da carreira. Aos 25 anos, o equatoriano evoluiu a cada novo desafio desde sua estreia no UFC e vem de triunfos impressionantes sobre veteranos, como o brasileiro Gilbert Burns, por exemplo. Em busca de chegar ao topo do ranking, o lutador enxerga em Brady a oportunidade que faltava para alcançar esse objetivo.

Para Brady, o cenário é simples: vencer com autoridade, pois qualquer tropeço pode custar meses de trabalho. Do outro lado, uma performance marcante de Morales pode colocá-lo diretamente na porta de um "title shot".

Leon Edwards (4) x Carlos Prates (9)

O veterano e ex-campeão, Leon Edwards, enfrenta o garoto do momento, Carlos Prates, em um duelo que divide opiniões entre estrelas do UFC, como Michael "Venom" Page e Kamaru Usman, por exemplo. Apesar de ter um ponto em comum, que é a experiência do britânico contra glappers, as análises se diferem no resultado final.

É inegável que Edwards encarou e, na maioria das vezes, venceu lutadores especialistas em grappling nos últimos anos. Então, o atual declínio do britânico desde a perda do cinturão pode estar ligado a essa pequena "coincidência", apesar do sucesso anterior. Dessa vez, embora seja faixa preta de jiu-jítsu, Prates não costuma levar a luta para o chão, o que destaca seu talento no striking.

Segundo MVP, a familiaridade e qualidade de Leon na luta em pé será a chave para a vitória contra o brasileiro. A favor de Prates, Usman entende que o fator grappling não deve ser mais um problema para o britânico, mas que o estilo e confiança de "The Nightmare" ainda dominará o duelo.

Na nona colocação do ranking, Prates espera conquistar um resultado explosivo para furar a fila do "title shot". A posição de seu adversário também favorece o brasileiro em caso de vitória, já que Edwards ocupa o quatro lugar, atrás apenas de Rakhmonov, Brady e Muhammad.

Não seria a primeira vez de Carlos caso a vitória seja por via rápida. Pelo contrário, "The Nightmare" registra 17 vitórias – quase 80% do seu cartel – por nocaute no MMA, além de três por finalização e duas por decisão. Foi como uma cotovela giratória, inclusive, que o brasileiro superou Geoff Neal, no UFC 319, em agosto desse ano.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

