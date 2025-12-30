Os brasileiros Rafaela Silva e Rafael Macedo figuram novamente como destaques do judô internacional em 2025. Desta vez, a dupla concorre ao Prêmio IJF de Judô na categoria Ippon do Ano. A votação é aberta ao público e os vencedores serão anunciados durante o Grand Slam de Paris 2026, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Campeã olímpica nos Jogos do Rio 2016, Rafaela Silva foi indicada pelo golpe que garantiu a vitória na estreia do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão, em maio deste ano. Na ocasião, ela aplicou um ippon, surpreendendo a adversária, a chinesa Han Liu, com uma mudança de direção antes do golpe. Rafaela terminou a competição com a medalha de bronze.

O ano de 2025 foi de mudanças importantes para a judoca, já que ela passou pela transição de categoria, saindo do leve (até 57kg) para o meio-médio (até 63kg). O processo envolveu uma série de adaptações para Rafaela, incluindo a busca por melhoria de sua posição no ranking, já que seus principais resultados da carreira foram conquistados na categoria anterior. Além do pódio no Cazaquistão, a brasileira também foi bronze no Grand Prix de Guadalajara e no Grand Slam de Abu Dhabi, e terminou o Mundial em 5º lugar.

Já Rafael Macedo, medalhista de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024, foi indicado por sua performance no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, em março. O golpe em questão foi um ippon perfeito no golden score da luta contra o holandês Mark Van Dijk, garantindo a medalha de bronze. Em 2025, Rafael (-90kg) também conquistou um ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania e foi campeão do Grand Prix de Judô de Lima.

Rafael Macedo aplica golpe no Grand Slam de Tbilisi (Foto: IJF)

Como funciona a votação do Prêmio IJF de Judô

A escolha dos vencedores do Prêmio IJF de Judô é online e aberta ao público, que terá direito a um voto por categoria na plataforma da Federação Internacional (IJF), até o dia 15 de janeiro de 2026. Ao todo, 59 candidatos concorrem em oito categorias: Projeto de Judô para Crianças do Ano, Projeto de Judô pela Paz do Ano, Momento do Ano, Conquista do Técnico do Ano, Estrela em Ascensão do Ano, Judoca Feminina do Ano, Judoca Masculino do Ano, e Ippon do Ano.

