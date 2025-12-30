Relembre as mudanças de todos os cinturões do UFC em 2025

O UFC registrou uma das maiores renovações de campeões de sua história em 2025. Dos 11 cinturões da organização, 10 trocaram de mãos ao longo do ano. A russa Valentina Shevchenko foi a única lutadora que manteve seu título do início ao fim da temporada, permanecendo como campeã do peso-mosca feminino.

No peso-galo feminino, Kayla Harrison conquistou o título em junho ao finalizar Julianna Peña no UFC 316. Na divisão peso-palha, após Zhang Wheili deixar o cinturão para competir em outra categoria, a brasileira Mackenzie Dern tornou-se campeã ao derrotar Virna Jandiroba no UFC 321, em Abu Dhabi, assumindo o comando da divisão até 52 Kg.

Entre os homens, a categoria peso-pesado mudou de dono quando Jon Jones anunciou sua aposentadoria. Tom Aspinall, que era campeão interino, foi promovido a campeão absoluto da divisão. Vale lembrar que a única luta do inglês em 2025 terminou em "no contest", o que o fez manter o título.

Alex "Poatan" Pereira viveu uma trajetória de altos e baixos no peso meio-pesado. O brasileiro perdeu o cinturão para Magomed Ankalaev em março, mas conseguiu recuperá-lo ao nocautear o russo no UFC 320 cerca de sete meses depois.

Na categoria seguinte, dos médios, Khamzat Chimaev dominou Dricus Du Plessis no chão em agosto, assumindo o controle da categoria. A divisão dos meio-médios, por sua vez, teve duas trocas de cinturão. Jack Della Maddalena venceu Belal Muhammad por decisão unânime no UFC 315, em maio. Porém, em novembro, Islam Makhachev derrotou o australiano no UFC 322, tornando-se o novo campeão da categoria.

Para chegar ao título de duplo-campeão, Makhachev abriu mão do cinturão dos leves antes de conquistar os meio-médios. Ilia Topuria preencheu esta vaga ao nocautear Charles do Bronx no UFC 317, em junho, entrando para o grupo de lutadores com títulos em duas categorias diferentes – assim como Islam meses depois.

Com Topuria deixando o cinturão do peso-pena para focar nos leves, Alexander Volkanovski reassumiu o título da categoria até 66 Kg. O novo reinado do australiano começou após vencer Diego Lopes por decisão unânime em abril.

No último evento numerado do ano, um verdadeiro choque para os fãs do UFC: duas divisões ganharam novos campeões. Petr Yan conquistou o cinturão do peso-galo ao derrotar Merab Dvalishvili, enquanto Joshua Van superou Alexandre Pantoja para se tornar o novo campeão do peso-mosca.

Com estas mudanças, apenas Poatan e Shevchenko terminaram 2025 com os mesmos cinturões que possuíam no início do ano. Ambos ainda não têm luta confirmada para o próximo ano, diferente de outros campeões. Confira aqui os duelos anunciados de 2026.

Como foi o ano dos campeões brasileiros do UFC?

Alex "Poatan" Pereira

A mudança de Poatan até o peso meio-pesado havia se provado um sucesso com a sequência explosiva de cinco vitórias consecutivas desde 2023. Tudo mudou, no entanto, em março deste ano. Em meio a altas expectativas, formou-se o duelo entre o astro brasileiro e o russo Magomed Ankalaev.

Para a tristeza e surpresa dos fãs, o resultado final rendeu a segunda derrota de Alex na organização, assim como a perda do cinturão para Ankalaev. A luta principal do UFC 313 terminou com vitória russa por decisão unânime. A atuação do brasileiro no dia do combate levantou suspeitas de lesões – o que, depois, foi confirmado.

A revanche foi marcada para outubro durante o UFC 320. Dessa vez, Alex Poatan mostrou porque é um dos principais nomes do MMA mundial. Desde o início da luta, o brasileiro não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes do russo. A estratégia era soltar chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, encaixar boas combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta. Com o fim do duelo, iniciou-se a "Era Poatan 3.0".

Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Alexandre Pantoja

A trajetória de Pantoja começou e terminou de uma maneira diferente do que Poatan. Enquanto Alex encontrou a redenção ainda em 2025, a reta final do ano foi marcada por um acidente que mudou a vida do lutador peso-mosca. Com apenas 20 segundos de luta, o campeão mais longevo da atualidade no UFC viu o título escapar das suas mãos para um lutador 11 anos mais jovem.

De volta a junho deste ano, no UFC 317, a quarta defesa de cinturão contra Kai Kara-France parecia como uma consolidação do futuro maior campeão dos moscas. O recorde de Demetrious Johnson, com 11 defesas, era o objetivo a ser alcançado e ultrapassado. Na ocasião, Pantoja dominou o australiano e conseguiu uma impressionante finalização no terceiro round.

Com uma divisão quase zerada, o novo prospecto surgiu como o "maior desafio" de sua carreira, segundo o próprio brasileiro. No entanto, nem as piores projeções poderiam adivinhar o que iria acontecer com Pantoja no dia 6 de dezembro de 2025.

A luta co-principal do UFC 323 começou com grande intensidade na trocação em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou amenizar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van. Vale destacar que, embora ainda não esteja recuperado da lesão, o ex-campeão já voltou à academia em busca de uma rápida revanche contra o jovem lutador.

Alexandre Pantoja acabou derrotado em acidente no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Mackenzie Dern

O primeiro evento principal e a primeira vitória de 2025 tem nome e sobrenome: Mackenzie Dern. A brasileira subiu ao octógono duas vezes na temporada e teve seu braço levantado nas duas oportunidades, com direito ainda a um cinturão inédito do peso-palha.

Para abrir o ano, Dern enfrentou Amanda Ribas e colocou para jogo sua impressionante e extensa experiência no jíu-jitsu. A lutadora encaixou uma eficiente chave de braço na compatriota para confirmar o triunfo nos segundos finais do terceiro round. Com a vitória, a brasileiro viu sua posição no ranking saltar e o cinturão ficar cada vez mais perto.

A chance enfim chegou com o anúncio da mudança de categoria de Zhang Weili. Dessa maneira, o UFC montou uma disputa pelo título vago para outubro de 2025. E, foi assim, que Mackenzie se tornou a mais nova campeã brasileira da organização. A vitória por decisão unânime contra Virna Jandiroba selou esse destino.