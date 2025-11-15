Della Maddalena x Makhachev: Redação do Lance! aponta vencedores no card principal do UFC 322
O UFC 322 será realizado, em Nova York (EUA), neste sábado (15)
- Matéria
- Mais Notícias
O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões. Em meio a lutas impressionantes, a redação do Lance! palpitou sobre os vencedores do card principal deste sábado (15).
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha. Após análise, as opiniões sobre quem deve sair vencedor seguem, em sua maioria, alinhadas.
➡️ Della Maddalena x Makhachev: confira card, onde assistir e horário do UFC 322
UFC 322: os palpites da redação do Lance!
Anna Carolina Ramos - Lance!:
Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev
Vencedor: Islam Makhachev
Valentina Shevchenko (c) x Zhang Weili
Vencedor: Zhang Weili
Sean Brady x Michael Morales
Vencedor: Sean Brady
Leon Edwards x Carlos Prates
Vencedor: Carlos Prates
Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Vencedor: Beneil Dariush
➡️ VÍDEO: Encarada tensa entre JDM e Makhachev rouba o show antes do UFC 322
João Pedro Rodrigues - Lance!:
Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev
Vencedor: Islam Makhachev
Valentina Shevchenko (c) x Zhang Weili
Vencedor: Zhang Weili
Sean Brady x Michael Morales
Vencedor: Michael Morales
Leon Edwards x Carlos Prates
Vencedor: Carlos Prates
Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Vencedor: Beneil Dariush
Mais histórias do UFC 322 no Lance!
➡️ Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322
➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena
➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias