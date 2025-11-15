menu hamburguer
Della Maddalena x Makhachev: Redação do Lance! aponta vencedores no card principal do UFC 322

O UFC 322 será realizado, em Nova York (EUA), neste sábado (15)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
03:15
Última encarada entre Leon Edwards e Carlos Prates antes do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
imagem cameraÚltima encarada entre Leon Edwards e Carlos Prates antes do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões. Em meio a lutas impressionantes, a redação do Lance! palpitou sobre os vencedores do card principal deste sábado (15).

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha. Após análise, as opiniões sobre quem deve sair vencedor seguem, em sua maioria, alinhadas.

➡️ Della Maddalena x Makhachev: confira card, onde assistir e horário do UFC 322

UFC 322: os palpites da redação do Lance!

Anna Carolina Ramos - Lance!:

Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev
Vencedor: Islam Makhachev

Valentina Shevchenko (c) x Zhang Weili
Vencedor: Zhang Weili

Sean Brady x Michael Morales
Vencedor: Sean Brady

Leon Edwards x Carlos Prates
Vencedor: Carlos Prates

Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Vencedor: Beneil Dariush

➡️ VÍDEO: Encarada tensa entre JDM e Makhachev rouba o show antes do UFC 322

João Pedro Rodrigues - Lance!:

Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev
Vencedor: Islam Makhachev

Valentina Shevchenko (c) x Zhang Weili
Vencedor: Zhang Weili

Sean Brady x Michael Morales
Vencedor: Michael Morales

Leon Edwards x Carlos Prates
Vencedor: Carlos Prates

Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Vencedor: Beneil Dariush

FICHA TÉCNICA
UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)
Card oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)

