Melhor lutador peso por peso da atualidade, o campeão meio-médio do UFC Islam Makhachev admitiu que gostaria de lutar no evento da Casa Branca. O russo da região do Daguestão é tido como o melhor atleta do MMA independente de categoria de peso, mas não é tido como uma opção óbvia devido às tensões entre seu país e os Estados Unidos.

No entanto, o evento histórico prevê que os melhores lutadores do UFC estarão em ação na Casa Branca, uma vez que o show será parte das comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. E Makhachev admitiu seu interesse em fazer parte do show, apesar de entender que talvez não seja possível.

— Eu creio que irei lutar apenas depois do ramadã (feriado muçulmano, onde há a prática do jejum por parte dos fiéis), em abril, maio ou junho. Se eles quiserem esperar e me colocar no evento da Casa Branca, isso seria ótimo. Eu espero. Mas também posso lutar antes — comentou o campeão em entrevista ao canal Ushatayka, traduzido pelo site Championship Rounds.

Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Campeão rejeitou luta no UFC em janeiro

Em 2026, o UFC estreia uma parceria com a Paramount+, que substituiu a ESPN, como detentora dos direitos de transmissão dos eventos, e a organização tentou colocar Islam Makhachev como astro de um dos primeiros shows na nova casa.

O russo admitiu ter sido procurado pelo Ultimate, mas declarou que o UFC demorou a fazer contato e que precisava de mais tempo para se preparar em caso de uma luta em janeiro.

— Não sei ainda quando irei voltar, mas me ofereceram uma luta em janeiro. Era impossível, porque eles falaram comigo em dezembro, após um camp intenso para minha última luta. Eles me ligaram e disseram que eu lutaria em janeiro e eu disse que não dava, era impossível. Não me disseram nenhum nome, mas eu acho que meu oponente seria o Michael Morales, honestamente. Essa é a minha opinião.