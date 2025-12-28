Ruffy é o 14º colocado do ranking do peso leve do UFC e se prepara para voltar ao octógono.

Um dos brasileiros com maior potencial no UFC, Maurício Ruffy revelou ter rejeitado uma proposta milionária, mas que ia contra os seus princípios. Ele teria recebido uma oferta de patrocínio de R$48 milhões, mas uma das contrapartidas era que o peso leve não poderia falar sobre sua religião em aparições públicas.

Durante passagem pelo Centro de Treinamento da Igreja Lagoinha, em São Paulo, Ruffy revelou ter recusado a oferta e disse que não há nenhum arrependimento de sua parte e aproveitou para falar sobre sua fé.

— Eu recebi propostas de milhões, estou falando de milhões, para que eu fechasse parceria com casas de apostas. Na minha penúltima luta eu recebi uma proposta de R$ 48 milhões para que eu não falasse de Jesus no octógono. Tudo que está direcionado contra Deus, eu digo não. E só quem tem a ganhar com isso sou eu, porque o Senhor me traz paz. Caminhar com Jesus é você negar as suas vontades. Parece que negar as suas vontades é ruim, mas não é. Daqui a pouco, você vai descobrir que é a melhor coisa que você pode fazer por você.

Ruffy vem de derrota para St. Denis no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Foco total em retorno vitorioso ao UFC

Ruffy não deu mais detalhes da proposta e segue focado em seu retorno ao octógono do UFC, após o primeiro revés de sua carreira dentro do Ultimate.

Maurício Ruffy é o atual 14º colocado do ranking do peso leve do UFC. Com três incríveis vitórias dentro do Ultimate, o brasileiro está vindo de derrota para Benoit St. Denis, mas já está com data marcada para voltar à coluna das vitórias.

continua após a publicidade

No UFC 325, em 31 de janeiro, Ruffy enfrenta o perigoso Rafael Fiziev na Austrália e espera seguir escalando o ranking da divisão peso leve, cujo atual campeão é o hispano-georgiano Ilia Topuria. Uma semana antes da luta de Ruffy, Justin Gaethje e Paddy Pimblett se enfrentam pelo cinturão interino da categoria, já que Topuria está com problemas pessoais e pediu um tempo para o Ultimate.