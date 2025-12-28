Do nocaute ao cinturão: Brasil viveu um ano de altos e baixos no UFC em 2025
Poatan, Pantoja, Do Bronx e a Fighting Nerds colocaram o Brasil em destaque
- Matéria
- Mais Notícias
Não é surpresa dizer que o Brasil é uma das maiores potências do mundo das lutas, seja nos tatames ou nos ringues e octógonos. E, embora a fase pareça ruim ou instável, basta apenas uma virada de chave para as parciais mudarem e o sucesso voltar a acontecer. Essa frase resume como foi o desempenho dos brasileiros no UFC no ano de 2025.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Eventos do UFC realizados em 2025
|Data
|Evento
|Luta principal
|Local
11/01
UFC Vegas 101
Dern x Ribas 2
Las Vegas, EUA
18/01
UFC 311
Makhachev x Moicano
Califórnia, EUA
01/02
UFC Arábia Saudita
Adesanya x Imavov
Riade, Arábia Saudita
08/02
UFC 312
Du Plessis x Strickland 2
Sidney, Austrália
15/02
UFC Vegas 102
Cannonier x Rodrigues
Las Vegas, EUA
22/02
UFC Seattle
Cejudo x Yadong
Seattle, EUA
01/03
UFC Vegas 103
Kape x Almabayev
Las Vegas, EUA
08/03
UFC 313
Pereira x Ankalaev
Las Vegas, EUA
15/03
UFC Vegas 104
Vettori x Dolidze 2
Las Vegas, EUA
22/03
UFC Londres
Edwards x Brady
Londres, Inglaterra
29/03
UFC México
Moreno x Erceg
Cidade do México, México
05/04
UFC Vegas 105
Emmett x Murphy
Las Vegas, EUA
12/04
UFC 314
Volkanovski x Lopes
Miami, EUA
26/04
UFC Kansas City
Garry x Prates
Missouri, EUA
03/05
UFC Des Moines
Sandhagen x Figueiredo
Iowa, EUA
10/05
UFC 315
Muhammad x Della Maddalena
Montreal, Canadá
17/05
UFC Vegas 106
Burns x Morales
Las Vegas, EUA
31/06
UFC Vegas 107
Blanchfield x Barber
Las Vegas, EUA
07/06
UFC 316
Dvalishivili x O'Malley 2
Nova Jérsei, EUA
14/06
UFC Atlanta
Usman x Buckley
Atlanta, EUA
21/06
UFC Baku
Hill x Rountree Jr.
Baku, Azerbaijão
28/06
UFC 317
Topuria x Oliveira
Las Vegas, EUA
12/07
UFC Nashville
Lewis x Teixeira
Nashville, EUA
19/07
UFC 318
Holloway x Poirier 3
Nova Orleans, EUA
26/07
UFC Abu Dhabi
Whittaker x De Ridder
Abu Dhabi, UAE
02/08
UFC Vegas 108
Taira x Park
Las Vegas, EUA
09/08
UFC Vegas 109
Dolidze x Hernandez
Las Vegas, EUA
16/08
UFC 319
Du Plessis x Chimaev
Chicago, EUA
23/08
UFC Xangai
Walker x Zhang
Xangai, China
06/09
UFC Paris
Imavov x Borralho
Paris, França
13/09
Noche UFC
Lopes x Silva
San Antonio, EUA
27/09
UFC Perth
Ulberg x Reyes
Perth, Austrália
04/10
UFC 320
Ankalaev x Pereira
Las Vegas, EUA
11/10
UFC Rio
Oliveira x Gamrot
Rio de Janeiro, Brasil
18/10
UFC Vancouver
De Ridder x Allen
Vancouver, Canadá
25/10
UFC 321
Aspinall x Gane (NC)
Abu Dhabi, UAE
01/11
UFC Vegas 110
Garcia x Onama
Las Vegas, EUA
08/11
UFC Vegas 111
Bonfim x Brown
Las Vegas, EUA
15/11
UFC 322
Della Maddalena x Makhachev
Nova York, EUA
22/11
UFC Qatar
Tsarukyan x Hooker
Doha, Qatar
06/12
UFC 323
Dvalishvili x Yan 2
Las Vegas, EUA
13/12
UFC Vegas 112
Royval x Kape
Las Vegas, EUA
Como foi o ano dos principais brasileiros do UFC?
Do "Chama" ao "Leão embaçado", o Brasil viveu momentos de grandes altos e baixos durante a temporada 2025. Os destaques do ano ficam, então, com Alex Poatan, Charles do Bronx, Alexandre Pantoja e os astros da Fighting Nerds – Carlos Prates, Jean Silva, Caio Borralho e Mauricio Ruffy. No feminino, Mackenzie Dern e Virna Jandiroba também brilharam no octógono.
Alex "Poatan" Pereira
A mudança de Poatan até o peso meio-pesado havia se provado um sucesso com a sequência explosiva de cinco vitórias consecutivas desde 2023. Tudo mudou, no entanto, em março deste ano. Em meio a altas expectativas, formou-se o duelo entre o astro brasileiro e o russo Magomed Ankalaev.
Para a tristeza e surpresa dos fãs, o resultado final rendeu a segunda derrota de Alex na organização, assim como a perda do cinturão para Ankalaev. A luta principal do UFC 313 terminou com vitória russa por decisão unânime. A atuação do brasileiro no dia do combate levantou suspeitas de lesões – o que, depois, foi confirmado.
A revanche foi marcada para outubro durante o UFC 320. Dessa vez, Alex Poatan mostrou porque é um dos principais nomes do MMA mundial. Desde o início da luta, o brasileiro não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes do russo. A estratégia era soltar chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, encaixar boas combinações.
Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta. Com o fim do duelo, iniciou-se a "Era Poatan 3.0".
Alexandre Pantoja
A trajetória de Pantoja começou e terminou de uma maneira diferente do que Poatan. Enquanto Alex encontrou a redenção ainda em 2025, a reta final do ano foi marcada por um acidente que mudou a vida do lutador peso-mosca. Com apenas 20 segundos de luta, o campeão mais longevo da atualidade no UFC viu o título escapar das suas mãos para um lutador 11 anos mais jovem.
De volta a junho deste ano, no UFC 317, a quarta defesa de cinturão contra Kai Kara-France parecia como uma consolidação do futuro maior campeão dos moscas. O recorde de Demetrious Johnson, com 11 defesas, era o objetivo a ser alcançado e ultrapassado. Na ocasião, Pantoja dominou o australiano e conseguiu uma impressionante finalização no terceiro round.
Com uma divisão quase zerada, o novo prospecto surgiu como o "maior desafio" de sua carreira, segundo o próprio brasileiro. No entanto, nem as piores projeções poderiam adivinhar o que iria acontecer com Pantoja no dia 6 de dezembro de 2025.
A luta co-principal do UFC 323 começou com grande intensidade na trocação em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.
Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou amenizar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van. Vale destacar que, embora ainda não esteja recuperado da lesão, o ex-campeão já voltou à academia em busca de uma rápida revanche contra o jovem lutador.
Charles "do Bronx" Oliveira
"Como eu sempre falou: 'um leão ferido ainda continua sendo um leão'. Eu ainda estou no jogo e nada mudou". Essas foram palavras ditas por Charles do Bronx durante a coletiva do UFC sobre os principais eventos no início da temporada 2026. Após o ano de 2025, o brasileiro destaca que uma derrota não tira a força de um lutador, seja no octógono ou na vida.
A oportunidade de voltar ao topo do mundo e reconquistar o cinturão dos leves surgiu para Do Bronx em junho deste ano, quando enfrentou Ilia Topuria. O resultado não foi como o planejado. Ainda no assalto inicial, Charles sofreu o primeiro knockout da carreira após uma combinação de direto e cruzado do georgiano.
A aposentadoria do lutador de 35 anos se tornou, então, uma possibilidade entre especialistas, que acreditavam que sua chance no UFC tinha acabado. Cerca de quatro meses depois, no UFC Rio, o brasileiro provou aos críticos que estavam errados. Ao som de "O Hino", de Fernandinho, Do Bronx animou e emocionou as arquibancadas lotadas da Farmasi Arena.
Charles Oliveira começou muito bem o primeiro round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar. De volta da pausa, Charles iniciou forte no grappling, conseguiu cinturar Gamrot e levou para baixo. Logo depois, conseguiu as costas e finalizou! E, simples assim, a vitória é do Brasil! O Leão Embaçado estava de volta.
Mackenzie Dern
O primeiro evento principal e a primeira vitória de 2025 tem nome e sobrenome: Mackenzie Dern. A brasileira subiu ao octógono duas vezes na temporada e teve seu braço levantado nas duas oportunidades, com direito ainda a um cinturão inédito do peso-palha.
Para abrir o ano, Dern enfrentou Amanda Ribas e colocou para jogo sua impressionante e extensa experiência no jíu-jitsu. A lutadora encaixou uma eficiente chave de braço na compatriota para confirmar o triunfo nos segundos finais do terceiro round. Com a vitória, a brasileiro viu sua posição no ranking saltar e o cinturão ficar cada vez mais perto.
A chance enfim chegou com o anúncio da mudança de categoria de Zhang Weili. Dessa maneira, o UFC montou uma disputa pelo título vago para outubro de 2025. E, foi assim, que Mackenzie se tornou a mais nova campeã brasileira da organização. A vitória por decisão unânime contra Virna Jandiroba selou esse destino.
Renato "Money" Moicano
O sucesso na internet não foi refletido dentro do octógono. Enquanto as lives e vídeos no YouTube bombavam, Moicano enfrentou uma sequência de duas derrotas consecutivas na temporada 2025. A primeira veio como uma oportunidade de última hora para conquistar o cinturão dos leves contra Islam Makhachev.
O armênio Arman Tsarukyan desistiu do combate na véspera do evento, e Renato aceitou o convite para salvar a luta principal do UFC 311 em janeiro deste ano. Não demorou, no entanto, para Makhachev encaixar o D'Arce Choke no brasileiro, que precisou bater no último minuto do round inicial.
Em junho, cinco meses depois, Moicano retornou ao octógono para enfrentar o veterano Beneil Dariush. O desfecho novamente foi negativo: a derrota foi confirmada por decisão unânime dos juízes após três assaltos. Ainda assim, sua ascensão como "influenciador" pode ser considerada um êxito profissional, sobretudo no ponto de vista do próprio lutador, que já manifestou o desejo de priorizar a produção de conteúdo em relação à carreira nas lutas.
Astros da Fighting Nerds
Outro destaque é a academia brasileira conquistou cinco indicações para o World MMA Awards 2025, premiação considerada o "Oscar do MMA". A Fighting Nerds está sediada em São Paulo e conta com alguns lutadores bem posicionados no ranking do UFC, como o quarteto principal: Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Mauricio Ruffy.
O ano de 2025 marcou um ponto de virada na carreira de Caio Borralho. Após manter uma sequência invicta impressionante desde sua chegada à organização, o peso-médio recebeu sua maior oportunidade até então ao enfrentar Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Paris. Apesar da grande expectativa, Borralho acabou superado por decisão unânime, conhecendo sua primeira derrota no octógono. Mesmo com o revés, o brasileiro mostrou competitividade ao longo dos cinco rounds e permaneceu como um dos nomes mais promissores da divisão.
Carlos Prates viveu um ano de extremos em 2025, alternando frustrações e explosões de brilho. O peso meio-médio iniciou a temporada em um desafio de alto nível contra Ian Machado Garry, no qual acabou derrotado por decisão unânime. A resposta veio meses depois, quando Prates entregou uma das performances mais marcantes do ano ao nocautear Geoff Neal com uma cotovelada giratória, faturando o bônus de Performance da Noite. Para fechar o ano em grande estilo, o brasileiro chocou o mundo ao nocautear Leon Edwards no Madison Square Garden, consolidando-se definitivamente como um novo protagonista da categoria até 77 kg.
Jean Silva teve um 2025 intenso e de forte ascensão dentro da divisão dos penas. O atleta começou o ano de forma avassaladora, ao nocautear Melsik Baghdasaryan ainda no primeiro round. Na sequência, voltou a impressionar ao finalizar Bryce Mitchell e mostrou que seu jogo não se limita apenas à trocação agressiva. O auge do ano veio com a luta principal do Noche UFC, contra Diego Lopes. Apesar da derrota por nocaute técnico no segundo round, Jean deixou o evento valorizado, com maior visibilidade internacional e consolidado como um dos nomes mais empolgantes da nova geração brasileira.
Mauricio Ruffy viveu um ano de altos e baixos, mas também de afirmação no cenário global. O peso-leve começou 2025 com um dos nocautes mais espetaculares da temporada, ao vencer King Green com um chute giratório ainda no primeiro round – que imediatamente nas listas de "nocaute do ano". Meses depois, porém, encontrou dificuldades ao enfrentar Benoit Saint Denis, sendo finalizado no segundo assalto.
➡️ Confira as principais lutas que o UFC já marcou para o novo ano
Apesar de um início difícil no UFC em 2025, o Brasil novamente provou porque é uma das grandes potências do MMA mundial. Além de grandes vitórias de nomes consagrados, o país provou que segue renovando seus quadros dentro da maior organização do esporte e vários atletas têm se destacado dentro desse contexto.
O Lance! elencou cinco promessas do MMA brasileiro, entre ídolos de outros esportes, atletas que conquistaram o contrato com o UFC recentemente e aqueles que fizeram de 2025 o ano de suas carreiras até agora. ➡️ Conheça cada atleta para ficar de olho em 2026
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias