Não é surpresa dizer que o Brasil é uma das maiores potências do mundo das lutas, seja nos tatames ou nos ringues e octógonos. E, embora a fase pareça ruim ou instável, basta apenas uma virada de chave para as parciais mudarem e o sucesso voltar a acontecer. Essa frase resume como foi o desempenho dos brasileiros no UFC no ano de 2025.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Eventos do UFC realizados em 2025

Data Evento Luta principal Local 11/01 UFC Vegas 101 Dern x Ribas 2 Las Vegas, EUA 18/01 UFC 311 Makhachev x Moicano Califórnia, EUA 01/02 UFC Arábia Saudita Adesanya x Imavov Riade, Arábia Saudita 08/02 UFC 312 Du Plessis x Strickland 2 Sidney, Austrália 15/02 UFC Vegas 102 Cannonier x Rodrigues Las Vegas, EUA 22/02 UFC Seattle Cejudo x Yadong Seattle, EUA 01/03 UFC Vegas 103 Kape x Almabayev Las Vegas, EUA 08/03 UFC 313 Pereira x Ankalaev Las Vegas, EUA 15/03 UFC Vegas 104 Vettori x Dolidze 2 Las Vegas, EUA 22/03 UFC Londres Edwards x Brady Londres, Inglaterra 29/03 UFC México Moreno x Erceg Cidade do México, México 05/04 UFC Vegas 105 Emmett x Murphy Las Vegas, EUA 12/04 UFC 314 Volkanovski x Lopes Miami, EUA 26/04 UFC Kansas City Garry x Prates Missouri, EUA 03/05 UFC Des Moines Sandhagen x Figueiredo Iowa, EUA 10/05 UFC 315 Muhammad x Della Maddalena Montreal, Canadá 17/05 UFC Vegas 106 Burns x Morales Las Vegas, EUA 31/06 UFC Vegas 107 Blanchfield x Barber Las Vegas, EUA 07/06 UFC 316 Dvalishivili x O'Malley 2 Nova Jérsei, EUA 14/06 UFC Atlanta Usman x Buckley Atlanta, EUA 21/06 UFC Baku Hill x Rountree Jr. Baku, Azerbaijão 28/06 UFC 317 Topuria x Oliveira Las Vegas, EUA 12/07 UFC Nashville Lewis x Teixeira Nashville, EUA 19/07 UFC 318 Holloway x Poirier 3 Nova Orleans, EUA 26/07 UFC Abu Dhabi Whittaker x De Ridder Abu Dhabi, UAE 02/08 UFC Vegas 108 Taira x Park Las Vegas, EUA 09/08 UFC Vegas 109 Dolidze x Hernandez Las Vegas, EUA 16/08 UFC 319 Du Plessis x Chimaev Chicago, EUA 23/08 UFC Xangai Walker x Zhang Xangai, China 06/09 UFC Paris Imavov x Borralho Paris, França 13/09 Noche UFC Lopes x Silva San Antonio, EUA 27/09 UFC Perth Ulberg x Reyes Perth, Austrália 04/10 UFC 320 Ankalaev x Pereira Las Vegas, EUA 11/10 UFC Rio Oliveira x Gamrot Rio de Janeiro, Brasil 18/10 UFC Vancouver De Ridder x Allen Vancouver, Canadá 25/10 UFC 321 Aspinall x Gane (NC) Abu Dhabi, UAE 01/11 UFC Vegas 110 Garcia x Onama Las Vegas, EUA 08/11 UFC Vegas 111 Bonfim x Brown Las Vegas, EUA 15/11 UFC 322 Della Maddalena x Makhachev Nova York, EUA 22/11 UFC Qatar Tsarukyan x Hooker Doha, Qatar 06/12 UFC 323 Dvalishvili x Yan 2 Las Vegas, EUA 13/12 UFC Vegas 112 Royval x Kape Las Vegas, EUA

Como foi o ano dos principais brasileiros do UFC?

Do "Chama" ao "Leão embaçado", o Brasil viveu momentos de grandes altos e baixos durante a temporada 2025. Os destaques do ano ficam, então, com Alex Poatan, Charles do Bronx, Alexandre Pantoja e os astros da Fighting Nerds – Carlos Prates, Jean Silva, Caio Borralho e Mauricio Ruffy. No feminino, Mackenzie Dern e Virna Jandiroba também brilharam no octógono.

Alex "Poatan" Pereira

A mudança de Poatan até o peso meio-pesado havia se provado um sucesso com a sequência explosiva de cinco vitórias consecutivas desde 2023. Tudo mudou, no entanto, em março deste ano. Em meio a altas expectativas, formou-se o duelo entre o astro brasileiro e o russo Magomed Ankalaev.

continua após a publicidade

Para a tristeza e surpresa dos fãs, o resultado final rendeu a segunda derrota de Alex na organização, assim como a perda do cinturão para Ankalaev. A luta principal do UFC 313 terminou com vitória russa por decisão unânime. A atuação do brasileiro no dia do combate levantou suspeitas de lesões – o que, depois, foi confirmado.

A revanche foi marcada para outubro durante o UFC 320. Dessa vez, Alex Poatan mostrou porque é um dos principais nomes do MMA mundial. Desde o início da luta, o brasileiro não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes do russo. A estratégia era soltar chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, encaixar boas combinações.

continua após a publicidade

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta. Com o fim do duelo, iniciou-se a "Era Poatan 3.0".

Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Alexandre Pantoja

A trajetória de Pantoja começou e terminou de uma maneira diferente do que Poatan. Enquanto Alex encontrou a redenção ainda em 2025, a reta final do ano foi marcada por um acidente que mudou a vida do lutador peso-mosca. Com apenas 20 segundos de luta, o campeão mais longevo da atualidade no UFC viu o título escapar das suas mãos para um lutador 11 anos mais jovem.

De volta a junho deste ano, no UFC 317, a quarta defesa de cinturão contra Kai Kara-France parecia como uma consolidação do futuro maior campeão dos moscas. O recorde de Demetrious Johnson, com 11 defesas, era o objetivo a ser alcançado e ultrapassado. Na ocasião, Pantoja dominou o australiano e conseguiu uma impressionante finalização no terceiro round.

Com uma divisão quase zerada, o novo prospecto surgiu como o "maior desafio" de sua carreira, segundo o próprio brasileiro. No entanto, nem as piores projeções poderiam adivinhar o que iria acontecer com Pantoja no dia 6 de dezembro de 2025.

A luta co-principal do UFC 323 começou com grande intensidade na trocação em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou amenizar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van. Vale destacar que, embora ainda não esteja recuperado da lesão, o ex-campeão já voltou à academia em busca de uma rápida revanche contra o jovem lutador.

Alexandre Pantoja acabou derrotado em acidente no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Charles "do Bronx" Oliveira

"Como eu sempre falou: 'um leão ferido ainda continua sendo um leão'. Eu ainda estou no jogo e nada mudou". Essas foram palavras ditas por Charles do Bronx durante a coletiva do UFC sobre os principais eventos no início da temporada 2026. Após o ano de 2025, o brasileiro destaca que uma derrota não tira a força de um lutador, seja no octógono ou na vida.

A oportunidade de voltar ao topo do mundo e reconquistar o cinturão dos leves surgiu para Do Bronx em junho deste ano, quando enfrentou Ilia Topuria. O resultado não foi como o planejado. Ainda no assalto inicial, Charles sofreu o primeiro knockout da carreira após uma combinação de direto e cruzado do georgiano.

A aposentadoria do lutador de 35 anos se tornou, então, uma possibilidade entre especialistas, que acreditavam que sua chance no UFC tinha acabado. Cerca de quatro meses depois, no UFC Rio, o brasileiro provou aos críticos que estavam errados. Ao som de "O Hino", de Fernandinho, Do Bronx animou e emocionou as arquibancadas lotadas da Farmasi Arena.

Charles Oliveira começou muito bem o primeiro round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar. De volta da pausa, Charles iniciou forte no grappling, conseguiu cinturar Gamrot e levou para baixo. Logo depois, conseguiu as costas e finalizou! E, simples assim, a vitória é do Brasil! O Leão Embaçado estava de volta.

Charles do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )

Mackenzie Dern

O primeiro evento principal e a primeira vitória de 2025 tem nome e sobrenome: Mackenzie Dern. A brasileira subiu ao octógono duas vezes na temporada e teve seu braço levantado nas duas oportunidades, com direito ainda a um cinturão inédito do peso-palha.

Para abrir o ano, Dern enfrentou Amanda Ribas e colocou para jogo sua impressionante e extensa experiência no jíu-jitsu. A lutadora encaixou uma eficiente chave de braço na compatriota para confirmar o triunfo nos segundos finais do terceiro round. Com a vitória, a brasileiro viu sua posição no ranking saltar e o cinturão ficar cada vez mais perto.

A chance enfim chegou com o anúncio da mudança de categoria de Zhang Weili. Dessa maneira, o UFC montou uma disputa pelo título vago para outubro de 2025. E, foi assim, que Mackenzie se tornou a mais nova campeã brasileira da organização. A vitória por decisão unânime contra Virna Jandiroba selou esse destino.

Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Renato "Money" Moicano

O sucesso na internet não foi refletido dentro do octógono. Enquanto as lives e vídeos no YouTube bombavam, Moicano enfrentou uma sequência de duas derrotas consecutivas na temporada 2025. A primeira veio como uma oportunidade de última hora para conquistar o cinturão dos leves contra Islam Makhachev.

O armênio Arman Tsarukyan desistiu do combate na véspera do evento, e Renato aceitou o convite para salvar a luta principal do UFC 311 em janeiro deste ano. Não demorou, no entanto, para Makhachev encaixar o D'Arce Choke no brasileiro, que precisou bater no último minuto do round inicial.

Em junho, cinco meses depois, Moicano retornou ao octógono para enfrentar o veterano Beneil Dariush. O desfecho novamente foi negativo: a derrota foi confirmada por decisão unânime dos juízes após três assaltos. Ainda assim, sua ascensão como "influenciador" pode ser considerada um êxito profissional, sobretudo no ponto de vista do próprio lutador, que já manifestou o desejo de priorizar a produção de conteúdo em relação à carreira nas lutas.

Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

Astros da Fighting Nerds

Outro destaque é a academia brasileira conquistou cinco indicações para o World MMA Awards 2025, premiação considerada o "Oscar do MMA". A Fighting Nerds está sediada em São Paulo e conta com alguns lutadores bem posicionados no ranking do UFC, como o quarteto principal: Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Mauricio Ruffy.

O ano de 2025 marcou um ponto de virada na carreira de Caio Borralho. Após manter uma sequência invicta impressionante desde sua chegada à organização, o peso-médio recebeu sua maior oportunidade até então ao enfrentar Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Paris. Apesar da grande expectativa, Borralho acabou superado por decisão unânime, conhecendo sua primeira derrota no octógono. Mesmo com o revés, o brasileiro mostrou competitividade ao longo dos cinco rounds e permaneceu como um dos nomes mais promissores da divisão.

Carlos Prates viveu um ano de extremos em 2025, alternando frustrações e explosões de brilho. O peso meio-médio iniciou a temporada em um desafio de alto nível contra Ian Machado Garry, no qual acabou derrotado por decisão unânime. A resposta veio meses depois, quando Prates entregou uma das performances mais marcantes do ano ao nocautear Geoff Neal com uma cotovelada giratória, faturando o bônus de Performance da Noite. Para fechar o ano em grande estilo, o brasileiro chocou o mundo ao nocautear Leon Edwards no Madison Square Garden, consolidando-se definitivamente como um novo protagonista da categoria até 77 kg.

Jean Silva teve um 2025 intenso e de forte ascensão dentro da divisão dos penas. O atleta começou o ano de forma avassaladora, ao nocautear Melsik Baghdasaryan ainda no primeiro round. Na sequência, voltou a impressionar ao finalizar Bryce Mitchell e mostrou que seu jogo não se limita apenas à trocação agressiva. O auge do ano veio com a luta principal do Noche UFC, contra Diego Lopes. Apesar da derrota por nocaute técnico no segundo round, Jean deixou o evento valorizado, com maior visibilidade internacional e consolidado como um dos nomes mais empolgantes da nova geração brasileira.

Mauricio Ruffy viveu um ano de altos e baixos, mas também de afirmação no cenário global. O peso-leve começou 2025 com um dos nocautes mais espetaculares da temporada, ao vencer King Green com um chute giratório ainda no primeiro round – que imediatamente nas listas de "nocaute do ano". Meses depois, porém, encontrou dificuldades ao enfrentar Benoit Saint Denis, sendo finalizado no segundo assalto.

➡️ Confira as principais lutas que o UFC já marcou para o novo ano

Apesar de um início difícil no UFC em 2025, o Brasil novamente provou porque é uma das grandes potências do MMA mundial. Além de grandes vitórias de nomes consagrados, o país provou que segue renovando seus quadros dentro da maior organização do esporte e vários atletas têm se destacado dentro desse contexto.

O Lance! elencou cinco promessas do MMA brasileiro, entre ídolos de outros esportes, atletas que conquistaram o contrato com o UFC recentemente e aqueles que fizeram de 2025 o ano de suas carreiras até agora. ➡️ Conheça cada atleta para ficar de olho em 2026