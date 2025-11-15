O Ultimate retorna ao modelo de pay-per-view americano mais uma vez com o evento numerado UFC 322, neste sábado (15). Na luta principal, Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev do peso meio-médio, que sobe de categoria após quatro defesas nos leves.

Na segunda luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de cinturão, desta vez no peso-palha. A atual campeã Valentina Shevchenko busca sua décima defesa de título e enfrenta Zhang Weili, da China. Esse é o segundo reinado da russa na categoria.

Ainda no card principal, o veterano e ex-campeão, Leon Edwards, enfrenta o garoto do momento, Carlos Prates em um duelo que pode eleger o próximo candidato ao título dos meio-médios.

Na nona colocação do ranking, Prates espera conquistar um resultado explosivo para furar a fila do "title shot". A posição de seu adversário também favorece o brasileiro em caso de vitória, já que Edwards ocupa o quatro lugar, atrás apenas de Rakhmonov, Brady e Muhammad.

Não seria a primeira vez de Carlos caso a vitória seja por via rápida. Pelo contrário, "The Nightmare" registra 17 vitórias – quase 80% do seu cartel – por nocaute no MMA, além de três por finalização e duas por decisão. Foi como uma cotovela giratória, inclusive, que o brasileiro superou Geoff Neal, no UFC 319, em agosto desse ano.

Mais três brasileiros em ação no UFC 322

Além de Alex Poatan na luta principal, o UFC 322 deste sábado terá outros três brasileiros, ambos na porção preliminar do card.

Matheus Camilo busca sua primeira vitória no UFC contra o russo Viacheslav Borschev pela primeira luta da noite. Para fechar o card preliminar, uma sequência dos brasileiros Gregory Robocop e Rodolfo Vieira que enfrentam o russo Roman Kopylov e o norte-americano Bo Nickal, respectivamente.

O UFC 322 começa às 20h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o evento completo no Lance!.

Última encarada entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev antes do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates

Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico