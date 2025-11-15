Dana White define próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios no UFC
UFC 322 terá três lutas da categoria neste sábado (15)
O presidente do UFC Dana White foi enfático ao dizer qual o planejamento para o futuro da categoria meio-médios. Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa de cinturão na categoria no UFC 322, em Nova York (EUA), contra Islam Makhachev.
Durante a entrevista coletiva antes do evento, Dana White afirmou quais os próximos passos na categoria. Em grande fase na carreira, o brasileiro Carlos Prates era cogitado como o próximo postulante ao cinturão. No entanto, o presidente do UFC deixou claro que o paulista terá de esperar um pouco.
O mandatário foi questionado se o vencedor do combate entre Sean Brady e Michael Morales seria o próximo desafiante ao título dos meio-médios. Direto ao ponto, Dana afirmou que o plano é justamente esse. Com isso, Carlos Prates teria que vencer Leon Edwards no UFC 322, neste sábado (15), e mais uma luta antes de disputar o cinturão.
UFC 322 prestigia meio-médios
Entre as cinco lutas que formam o card principal do UFC 322, três enfrentamentos serão pelos meio-médios (até 77,1kg) — o que comprova como a categoria vive grande momento dentro da organização. Além disso, o evento marcará a primeira defesa de cinturão de Jack Della Maddalena, que irá encarar Islam Makhachev, que fará sua estreia na categoria, após ser campeão nos leves.
Confira as lutas do card principal
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77 Kg) x Islam Makhachev (77,1 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,5 Kg) x Zhang Weili (56,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (76,8 Kg) x Michael Morales (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards (77,1 Kg) x Carlos Prates (76,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush (71,3 Kg) x Benoit Saint Denis (70,5 Kg)
O UFC 322 será realizado neste sábado (15), em Nova York (EUA). O card preliminar terá início às 20h (de Brasília), enquanto os combates principais tem começo previsto para às 00h (de Brasília), na madrugada de domingo (16).
