Ex-campeão do UFC e maior peso médio de todos os tempos no MMA, Anderson Silva migrou para o boxe nos últimos anos e vem brilhando. Após a vitória sobre Tyron Woodley nas preliminares de Jake Paul x Anthony Joshua, o brasileiro falou sobre os planos que o Ultimate, seu antigo empregador, tem para o boxe.

Neste ano, Dana White, CEO do UFC, anunciou a criação da Zuffa Boxing, uma promoção de boxe, que marcará a entrada definitiva do dirigente como promotor da nobre arte. Ainda em 2025, White tem feito tentativas de alterar o Muhammad Ali Boxing Act, uma lei federal norte-americana feita para proteger boxeadores de serem explorados por empresários e promotores. O dirigente acredita que as mudanças servirão para modernizar as regulações do boxe e revitalizar a popularidade do esporte nos Estados Unidos.

Porém, muitos boxeadores são contra as alterações propostas, argumentando que isso permitirá que promotores tomem conta do esporte. Em entrevista à Fight Hub TV, Anderson argumentou que as tentativas de controlar o boxe são ''ruins'' e admitiu preocupação com a entrada do UFC no esporte.

— As pessoas precisam respeitar a comunidade do boxe. Esse é o ponto. Esta é a minha preocupação. Eu não sei (se o UFC no boxe será bom). Quando você cria algo para ajudar o esporte e ajudar os atletas, ok. Porém, quando você cria algo para controlar todo o esporte, isso é muito ruim.

UFC no boxe

Dana White promoveu Canelo x Crawford (Foto: David Becker/Getty Images for Netflix)

Neste ano, Dana White promoveu sua primeira grande luta de boxe, quando conseguiu colocar no mesmo ringue Terence Crawford e Canelo Álvarez, em associação com a Riyadh Season. Porém, o boxe é um projeto antigo do mandatário do UFC.

Dana começou sua carreira em Las Vegas e tem um carinho especial pelo esporte. Há anos, o dirigente critica abertamente promotores como Oscar de la Hoya e Eddie Hearn, e promete trabalhar para mudar o boxe e deixá-lo mais perto do modelo criado para o UFC.

A Zuffa Boxing empresta o nome da antiga companhia dona do UFC, em que White era sócio junto dos irmãos Lorenzo e Frank Fertitta. Após a venda do Ultimate para a WME-IMG, Dana White tornou-se CEO da companhia.

Recentemente, a WME-IMG anunciou a criação da TKO Holdings que colocou o UFC e o WWE (evento de luta livre profissional, o famoso ''telecatch'') sob o mesmo guarda-chuva. Com isso, a ideia da Zuffa Boxing voltou a ganhar corpo, com Nick Khan, presidente da WWE, entrando no negócio para trabalhar nas operações diárias da nova entidade do boxe.