Prêmio Lance!: Wanderlei Silva e Popó vencem categoria 'Momento Inusitado' após propaganda pós-briga

O mundo das lutas teve uma reviravolta e tanto! Depois de uma briga histórica que envolveu até as comissões técnicas no Spaten Fight Night, ninguém esperava que o próximo "round" entre Wanderlei Silva e Popô seria em frente às câmeras de TV, e não para trocar socos. Por conta dessa propaganda inusitada, os ídolos brasileiros foram os grandes vencedores da categoria "Momento Inusitado" do Prêmio Lance!.

Vitória de Popó no Spaten Fight Night foi mantida pelo CNB (Foto: Gaspar Nóbrega / Inovafoto - IG:@gasparnobrega)

Quem esteve no Spaten Fight Night dificilmente imaginaria esse final feliz. Naquela noite, enquanto Popó comemorava mais uma vitória, o clima azedou: Wanderlei e o tetracampeão de boxe se estranharam, as equipes entraram no meio e o evento terminou em um cenário de guerra. No entanto, o "estalo" para o prêmio veio pouco tempo depois: em vez de resolverem na ringue, os dois surgiram dividindo a cena em uma campanha publicitária, brincando com a rivalidade que quase pegou fogo.

Mesmo com décadas de carreira e muitos títulos na bagagem, Wanderlei e Popô mostraram que ainda conseguem surpreender até o fã mais antigo. Wanderlei, ícone do MMA mundial, e Popô, o maior nome do boxe nacional, ratificaram que o respeito entre os grandes nomes do combate é o que sobra quando a poeira baixa.

Outros vencedores do Prêmio Lance!

