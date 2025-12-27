O brasileiro Alexandre Pantoja teve sua sequência de defesas de títulos do UFC interrompida por uma lesão no início de sua última luta, mas tem tudo para voltar ainda mais forte ao octógono. É o que garante José Aldo, ex-lutador e ícone do MMA brasileiro e Hall da Fama do Ultimate.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista antes do Jogo das Estrelas, amistoso comemorativo de fim de ano organizado por Zico, Aldo lamentou a má sorte de Pantoja. O ex-campeão, que também é flamenguista fanático, foi derrotado por Joshua Van após sofrer uma lesão no braço no começo do duelo no UFC 323 e perdeu o cinturão. Porém, Aldo previu que o conterrâneo irá voltar voltará a ser campeão do mundo.

— Infelizmente, aconteceu (a lesão). Pantojinha estava bem, consciente, começou bem a luta. Colocou pressão, mas teve a infelicidade de machucar o braço. Mas isso faz parte, em esportes de contato, isso acontece. Não é o que a gente queria, mas com certeza vai voltar muito mais forte. Ele é um campeão, tem cabeça de campeão, então vamos torcer para ele recuperar bem o braço — comentou Aldo, que ainda declarou ver o amigo como favorito absoluto em qualquer luta dentro do peso mosca.

continua após a publicidade

— Ele é favorito sempre. Não vejo ninguém ali na categoria que possa fazer frente às habilidades que ele tem. Perigo sempre tem, mas não vejo ninguém capaz (de vencê-lo).

Aldo já passou por derrotas em lutas de cinturão do UFC

Um dos maiores lutadores de todos os tempos, José Aldo tem lugar de fala quando o assunto é volta por cima em busca de cinturões do UFC. O brasileiro foi derrotado em 2015 por Conor McGregor e perdeu seu título para o irlandês.

continua após a publicidade

Porém, Aldo mostrou resiliência e recuperou o cinturão, cravando seu lugar como o melhor peso pena de todos os tempos. Recentemente, o brasileiro foi introduzido ao Hall da Fama do UFC e anunciou sua aposentadoria. Desde então, tem dado os primeiros passos nos comentários, tendo sido chamado para comentar eventos de boxe na Netflix.

Pantoja ainda sem data para voltar ao UFC

Aldo, Zico e Pantoja posam para fotos em evento organizado pelo UFC (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Apesar de não ter tido nenhuma fratura no cotovelo, Alexandre Pantoja ainda não tem data para voltar ao UFC. Não se sabe se o problema chegou a ligamentos na área e, portanto, ainda não há previsão de retorno aos treinamentos.

Enquanto isso, a divisão peso mosca segue esquentando. Após a vitória de Joshua Van, o luso-angolano Manel Kape venceu o ex-número 2 do ranking Brandon Royval e desafiou o novo campeão. Caso Pantoja demore a retornar, a expectativa é que o UFC case o duelo entre Van e Kape.