Topuria e brasileiro garantem bônus no UFC 317; veja os valores

Ilia Topuria e Gregory "Robocop" Rodrigues foram premiados com o bônus de "Performance da Noite" no UFC 317. O confronto entre Joshua Van e Brandon Royval conquistou o prêmio de "Luta da Noite". O evento ocorreu na madrugada de sábado (28) para domingo (29) e distribuiu 50 mil dólares para cada um dos lutadores premiados, aproximadamente R$ 273 milhões.

A organização reconheceu os destaques do card após a conclusão das lutas. Topuria garantiu seu bônus ao nocautear Charles do Bronx no primeiro round da luta principal, conquistando também o cinturão dos pesos-leves (70 kg) em sua estreia na categoria.

O brasileiro Gregory Robocop também foi premiado após aplicar um cruzado de esquerda que nocauteou Jack Hermansson nos minutos iniciais do combate. A vitória fortalece sua posição na divisão dos médios (84 kg).

Van e Royval protagonizaram três rounds de ação intensa, com domínio alternado e grande volume de golpes. A dedicação de ambos durante o confronto rendeu o prêmio de "Luta da Noite".

A premiação total distribuída aos lutadores destacados somou 150 mil dólares, considerando os valores recebidos por Topuria, Rodrigues e a dupla Van/Royval.

Veja todos os resultados do UFC 317

Card principal

Ilia Topuria nocauteou Charles "do Bronx" Oliveira no primeiro round

Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France com um mata-leão e reteve o cinturão do peso mosca

Joshua Van derrotou Brandon Royval por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27) — Luta da noite

Benil Dariush derrotou Renato Moicano por decisão unânime (triplo 29-28)

Payton Talbott derrotou Felipe "Jungle Boy" Lima por decisão unânime (triplo 29-28)

Card preliminar

Greogry Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round

Jose Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round

Tracy Cortez derrotou Viviane Araújo por decisão unânime (triplo 30-27)

Terrance McKinney finalizou Viacheslav com uma guilhotina no primeiro round

Preliminares iniciais

Jacobe Smith finalizou Niko Price com um mata lesão no segundo round

Jhonata Diniz derrotou Alvin Hines por decisão unânime (triplo 29-28)

