Charles do Bronx se pronuncia após ser nocauteado no UFC 317

Neste domingo (29), Charles do Bronx foi nocauteado por Ilia Topuria na disputa do cinturão do peso-leve do UFC, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Após a derrota, o brasileiro se pronunciou em seu perfil nas redes sociais para tranquilizar os torcedores e agradecer o apoio dos fãs do esporte.

- São muitos anos fazendo o que amo, essa noite não foi como queríamos, mas faz parte, é como Deus queria. Estou bem, com alguns pontos, mas faz parte. Obrigado de coração a todos pela energia, torcida e carinho comigo. Vou voltar para casa e ver qual o próximo passo - escreveu.

Como foi a luta

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta. Topuria venceu do Bronx por nocaute.

A MAN OF HIS WORD 😱@TopuriaIlia called his shot and got the 1st RD KO! #UFC317 pic.twitter.com/BdLxZuk8Ph — UFC (@ufc) June 29, 2025

Web reage a nocaute sofrido por Charles do Bronx

Com a derrota, Charles do Bronx desperdiçou a oportunidade de reconquistar o cinturão dos leves. O brasileiro havia perdido o título da divisão para Islam Makachev, em 2022. Os internautas brasileiros lamentaram o resultado nas redes sociais.

Ver o Charles apagado top 3 piores sensações da vida. — Botafogo ou Barbárie #ForaPaiva 🇵🇸🏆🏆 (@totalbotafogo) June 29, 2025

O esporte mais cruel que existe.



Ninguém merecia mais esse cinturão que o Charles.



Dessa vez, não sei nem se dá pra dizer que existe chance de dar uma volta por cima…



Tô desolado. pic.twitter.com/r1R7ROT0pb — bones (@bonesnhoops) June 29, 2025