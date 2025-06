O UFC 317 foi realizado na madrugada entre sábado (28) e domingo (29), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. No evento, Ilia Topuria se tornou campeão do peso leve da organização ao nocautear Charles "do Bronx" Oliveira no primeiro round. No co-evento principal, Alexandre Pantoja defendeu o cinturão do peso mosca pela quarta vez após finalizar Kai Kara-France no terceiro assalto.

continua após a publicidade

➡️Ilia Topuria nocauteia Charles do Bronx e se torna duplo campeão do UFC

No restante do card, o Brasil teve dia equilibrado, com duas vitórias (Jhonata Diniz e Gregory "Robocop" Rodrigues) e três derrotas (Viviane Araújo, Felipe "Jungle Boy" Lima e Renato Moicano).

Ilia Topuria x Charles "do Bronx" Oliveira - UFC 317

No soar do gongo, ambos os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta. Topuria venceu do Bronx por nocaute.

continua após a publicidade

Alexandre Pantoja x Kai Kara-France

Logo no início do combate, Pantoja partiu para cima de Kara-France e após combinação de socos, conseguiu a queda ficando nas costas do oponente. Após o neozelandês virar, o brasileiro conseguiu um kata-gatame, mas não conseguiu finalizar. Mesmo assim, o Alexandre seguiu no controle do solo e com segundos para o fim, quase encaixou um mata-leão, mas a buzina foi tocada.

No segundo round, ambos se estudaram em pé, com Pantoja apostando em chutes o tronco de Kai. Na metade do assalto, o brasileiro conseguiu outra queda, após blitz no desafiante, mas Kara-France se levantou rapidamente. Na sequência, Alexandre seguiu melhor em pé e até acertou uma joelhada no neozelandês, mas sem derrubar.

continua após a publicidade

➡️Alexandre Pantoja domina Kara-France e retém o cinturão dos moscas no UFC 317

O terceiro round começou acelerado e após combinação de golpes, Pantoja conseguiu grampear nas costas de Kara-France e após avançar no chão, encaixou o mata-leão e finalizou Kai Kara-France para e manter campeão do peso mosca do UFC.

Com a vitória, Pantoja se torna o campeão do UFC com mais defesas na atualidade, se igualando Islam Makhachev. O russo defendeu o título do peso leve quatro vezes, mas que abdicou do título rumo ao peso meio-médio.

Veja todos os resultados do UFC 317

Card principal

Ilia Topuria nocauteou Charles "do Bronx" Oliveira no primeiro round

Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France com um mata-leão e reteve o cinturão do peso mosca

Joshua Van derrotou Brandon Royval por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27) — Luta da noite

Benil Dariush derrotou Renato Moicano por decisão unânime (triplo 29-28)

Payton Talbott derrotou Felipe "Jungle Boy" Lima por decisão unânime (triplo 29-28)

Card preliminar

Greogry Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round

Jose Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round

Tracy Cortez derrotou Viviane Araújo por decisão unânime (triplo 30-27)

Terrance McKinney finalizou Viacheslav com uma guilhotina no primeiro round

Preliminares iniciais

Jacobe Smith finalizou Niko Price com um mata lesão no segundo round

Jhonata Diniz derrotou Alvin Hines por decisão unânime (triplo 29-28)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte