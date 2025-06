Brutal! Gregory Robocop nocauteia Jack Hermansson no UFC 317; veja vídeo

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson, no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O brasileiro dominou a luta do início ao fim e, com um lindo cruzado, finalizou o rival no fim do primeiro round.

Como foi a luta?

Após um início de luta muito estudado, Robocop encontrou a distância e conectou várias combinações. Sem sair do centro do octógono, o brasileiro empurrou o norueguês para a grade e o impossibilitou de desenvolver seu jogo. Por fim, no minuto final, Hermarsson não suportou mais os golpes do brasileiro e, com um lindo cruzado no queixo, Robocop pôs fim à luta. Gregory Robocop venceu via nocaute.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

