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Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Série acompanha Lucas Laet e aborda impacto e filosofia da modalidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 16:25
Atualizado há 1 minutos
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Lucas Laet e Felipe "Preguiça"
Lucas Laet e Felipe "Preguiça" (Foto: Divulação / Globo)

Mais do que uma modalidade esportiva, o jiu-jítsu atua como ferramenta de transformação, disciplina e construção de novos caminhos. É a partir dessa perspectiva que a série documental 'Viajando de Kimono' acompanha Lucas Laet, faixa-preta da GF Team, em uma jornada pelo universo do jiu-jítsu brasileiro, passando por academias, campeonatos e projetos sociais.

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A obra, uma coprodução da Caravana Filmes com o canal Combate, conta com direção de Pedro Cupolillo e será exibida na TV pelo Combate, além de ficar disponível na plataforma Globoplay.

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No percurso, a produção se conecta com alguns dos principais nomes da modalidade ao longo de 10 episódios. A série apresenta os dois primeiros capítulos nesta quinta-feira (8).

Lucas Laet e lutadores de Jiu Jitsu

Encontro com ícones da modalidade

Ao longo da viagem, Laet reencontra grandes ícones do esporte, entre eles Erich Munis, Felipe Preguiça, Gabi Pessanha, Isaque Bahiense e Patrick Gaudio, além de mestres, campeões mundiais, treinadores e praticantes que fizeram da arte suave um estilo de vida.

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A obra aborda como disciplina, inteligência emocional e visão de mundo contribuem para a construção de uma mentalidade campeã. Entre vitórias, recomeços e histórias de superação, 'Viajando de Kimono' acompanha a trajetória do próprio Laet para traçar um retrato humano do esporte, destacando a capacidade do jiu-jítsu de conectar pessoas e transformar caminhos.

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