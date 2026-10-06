Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação
Série acompanha Lucas Laet e aborda impacto e filosofia da modalidade
Mais do que uma modalidade esportiva, o jiu-jítsu atua como ferramenta de transformação, disciplina e construção de novos caminhos. É a partir dessa perspectiva que a série documental 'Viajando de Kimono' acompanha Lucas Laet, faixa-preta da GF Team, em uma jornada pelo universo do jiu-jítsu brasileiro, passando por academias, campeonatos e projetos sociais.
➡️Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscas
A obra, uma coprodução da Caravana Filmes com o canal Combate, conta com direção de Pedro Cupolillo e será exibida na TV pelo Combate, além de ficar disponível na plataforma Globoplay.
No percurso, a produção se conecta com alguns dos principais nomes da modalidade ao longo de 10 episódios. A série apresenta os dois primeiros capítulos nesta quinta-feira (8).
Encontro com ícones da modalidade
Ao longo da viagem, Laet reencontra grandes ícones do esporte, entre eles Erich Munis, Felipe Preguiça, Gabi Pessanha, Isaque Bahiense e Patrick Gaudio, além de mestres, campeões mundiais, treinadores e praticantes que fizeram da arte suave um estilo de vida.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A obra aborda como disciplina, inteligência emocional e visão de mundo contribuem para a construção de uma mentalidade campeã. Entre vitórias, recomeços e histórias de superação, 'Viajando de Kimono' acompanha a trajetória do próprio Laet para traçar um retrato humano do esporte, destacando a capacidade do jiu-jítsu de conectar pessoas e transformar caminhos.
Tudo sobre
Lutas
Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscasHá 4 horas
Lutas
Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembreHá 5 horas
Lutas
Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 332: 'Vai se odiar'Há 1 dia
Lutas
Próximo rival de Alex Poatan, russo vem de vitória sobre brasileiro no UFCHá 1 dia
Lutas
De Gracie a Poatan: falta apenas um cinturão para o Brasil 'gabaritar' no UFCHá 1 dia
Lutas
Brasileiro fatura mais de R$ 500 mil em bônus por nocaute no UFC 332Há 1 dia
Mais LANCE!