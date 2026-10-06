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Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscas

Natália Silva sobe ao topo do peso-mosca como campeã

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 15:13
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Natália Silva ergue os braços enquanto tem o cinturão do UFC colocado por Dana White
Natália Silva é campeã do peso-mosca feminino do UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Natália Silva enfim virou destaque com a última atualização dos rankings do UFC desta terça-feira (6). Como de costume, a subida ao todo do peso-mosca da brasileira surge como consequência da conquista do cinturão no evento do sábado anterior. A nova campeã brilhou e levou a melhor sobre a chinesa Wang Cong no UFC 332.

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Como funciona o ranking

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas – e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

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Ranking dos galos no UFC

PosiçãoLutadoraAtualizações

Campeã

Natália Silva

⬆️1

1

Valentina Shevchenko

⬇️1

2

Alexa Grasso

3

Manon Fiorot

4

Erin Blanchfield

5

Rosa Namajunas

6

Maycee Barber

7

Jasmine Jasudavicius

⬆️1

8

Wang Cong

9

Tracy Cortez

10

Miranda Maverick

11

Karine Silva

12

Casey O'Neill

13

Eduarda Moura

14

Regina Tarin

15

Gabriella Fernandes

Relembre como foi a luta

No primeiro assalto, Natalia rapidamente encontrou os melhores golpes e conectou mais ataques significativos do que Wang. A brasileira também levou a luta para o chão e, a partir do controle da perna da adversária, manteve a chinesa em posição desconfortável enquanto trabalhava com golpes por cima.

No segundo round, as duas lutadoras aumentaram o volume e trocaram golpes com intensidade logo de início. Natalia acertou um chute que derrubou Wang e, com cerca de dois minutos para o fim do assalto, voltou a levar a luta ao solo para controlar a posição e manter a chinesa sob pressão.

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No terceiro e no quarto rounds, Natalia manteve a mesma estratégia: alternando socos e chutes, continuou encontrando espaço para atingir Wang. A chinesa chegou a acertar um chute giratório no quarto assalto, mas Natalia retomou o controle na sequência e caminhou para o último round em vantagem.

No quinto e derradeiro assalto, a brasileira administrou a vantagem acumulada. Wang tentou reagir e buscar os golpes necessários para mudar o panorama do combate, mas Natalia controlou as principais ações até o fim. Com a mão levantada pelos árbitros após a decisão unânime, a brasileira entrou para a história do MMA nacional.

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Acompanhada da equipe, Natália Silva deixa a arena com o cinturão no UFC 332
Acompanhada da equipe, Natália Silva deixa a arena com o cinturão no UFC 332 (Foto: Alex Goodlett/Getty Images/AFP)
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