Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscas
Natália Silva sobe ao topo do peso-mosca como campeã
Natália Silva enfim virou destaque com a última atualização dos rankings do UFC desta terça-feira (6). Como de costume, a subida ao todo do peso-mosca da brasileira surge como consequência da conquista do cinturão no evento do sábado anterior. A nova campeã brilhou e levou a melhor sobre a chinesa Wang Cong no UFC 332.
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Como funciona o ranking
Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas – e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.
Ranking dos galos no UFC
|Posição
|Lutadora
|Atualizações
Campeã
Natália Silva
⬆️1
1
Valentina Shevchenko
⬇️1
2
Alexa Grasso
—
3
Manon Fiorot
—
4
Erin Blanchfield
—
5
Rosa Namajunas
—
6
Maycee Barber
—
7
Jasmine Jasudavicius
⬆️1
8
Wang Cong
—
9
Tracy Cortez
—
10
Miranda Maverick
—
11
Karine Silva
—
12
Casey O'Neill
—
13
Eduarda Moura
—
14
Regina Tarin
—
15
Gabriella Fernandes
—
Relembre como foi a luta
No primeiro assalto, Natalia rapidamente encontrou os melhores golpes e conectou mais ataques significativos do que Wang. A brasileira também levou a luta para o chão e, a partir do controle da perna da adversária, manteve a chinesa em posição desconfortável enquanto trabalhava com golpes por cima.
No segundo round, as duas lutadoras aumentaram o volume e trocaram golpes com intensidade logo de início. Natalia acertou um chute que derrubou Wang e, com cerca de dois minutos para o fim do assalto, voltou a levar a luta ao solo para controlar a posição e manter a chinesa sob pressão.
No terceiro e no quarto rounds, Natalia manteve a mesma estratégia: alternando socos e chutes, continuou encontrando espaço para atingir Wang. A chinesa chegou a acertar um chute giratório no quarto assalto, mas Natalia retomou o controle na sequência e caminhou para o último round em vantagem.
No quinto e derradeiro assalto, a brasileira administrou a vantagem acumulada. Wang tentou reagir e buscar os golpes necessários para mudar o panorama do combate, mas Natalia controlou as principais ações até o fim. Com a mão levantada pelos árbitros após a decisão unânime, a brasileira entrou para a história do MMA nacional.
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