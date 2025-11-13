Sede do Botafogo recebe Fight Night no fim de novembro; entenda

A casa do Botafogo de Futebol e Regatas será transformada em arena de lutas no próximo sábado, no dia 22 de novembro. Com duas disputas de cinturão, nos pesados e nos galos, a edição de número 142 do Jungle Fight acontece no ginásio da General Severiano, sede do Alvinegro.

Ainda neste mês, no maior evento de MMA da América Latina, os fãs poderão acompanhar duas lutas pelo título. O baiano André "Monstro" Miranda e o mineiro Junio Mendes se enfrentam pelo cinturão vago do peso-pesado. Antes, na luta co-principal, a campeã baiana Layze Cerqueira defende o cinturão contra a anfritiã Lorrany Santos.

Não é a primeira vez que o Botafogo recebe o Jungle Fight na sede. Com lutadores que viriam a ser do UFC, o evento esteve no ginásio de General Severiano em três ocasiões: abril de 2013; julho de 2023; e julho de 2015. O segundo contou com a vitória de Renato Moicano pelo título, enquanto o último teve a conquista de cinturão de Polyana Viana sobre Amanda Ribas.

Renato Moicano comemora vitória no Jungle Fight (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja o card e detalhes do Jugle Fight 142

FICHA TÉCNICA

JUNGLE FIGHT 142

📆 Data: 22 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Ginásio da General Severiano, em Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Canal Combate

Card completo - 20h

Cinturão peso-pesado: Junio Mendes x André Miranda

Cinturão peso-galo: Layze Cerqueira x Lorrany Santos

Peso-meio-médio: Ernane Pimenta x André Fischer Cerrado

Peso-galo: Irapuaci Souza x Danilo Marques Teixeira

Peso-pena: Anderson Leal x Carlos Augusto Soares

Peso-leve: Lucas Eduardo x Yuri Santos da Silva

Peso-galo: Marlon Basílio x Luan Matheus Neves da Cunha

Peso-mosca: Luiz Henrique da Silva x Alessandro Pantoja da Silva

Peso-meio-médio: Matheus Barbosa x Igor Delesposte Zanuncio

Peso-galo: Bruno Urubu Rei x Alexandre dos Santos Júnior

Peso-galo: Ivan The Dragon x Vinicius Lima

Peso-pena: Gabriel Marques Daniel x Neuaque Miniamin

Peso-pena: Matheus de Oliveira da Silva x Stefan Pereira Magalhães

Peso-mosca: Felipe Rodrigues Brito x Nyldean Paes

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

