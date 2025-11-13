Sem confirmação no duelo contra Jon Jones, Alex Poatan pode voltar a ação para enfrentar outro adversário no UFC. O brasileiro aceitou o desafio de Khamzat Chimaev, campeão dos médios, mas com uma condição diferente. Dessa vez, a ideia seria abandonar o MMA e fazer uma luta completa de BJJ, como é conhecido o brazilian jiu-jítsu.

Durante uma live, Chimaev afirmou que poderia enfrentar Poatan e seu treinador, o ex-campeão Glover Teixeira, na mesma noite, e o resultado seria o mesmo: vitória para o checheno. A resposta não demorou para chegar. Os brasileiros, então, compartilharam um vídeo em que Alex aceitava o desafio com algumas condições.

Na publicação, Glover aparecia batendo no saco até ser perguntado pelo câmera se estava treinando para enfrentar Chimaev. Como resposta, o brasileiro afirmou o objetivo principal era Jon Jones, mas o russo poderia enfrentar Poatan. Além de destacar que apostava "sua casa" na vitória do pupilo.

Quando a câmera foi para Alex Pereira, o lutador concordou em lutar contra Chimaev em sua "área" de destaque: o grappling. O russo, inclusive, abusou do jogo no chão para conquistar o cinturão dos médios contra Dricus du Plessis no UFC 319. A ideia do brasileiro é levar esse combate para o UFC BJJ, competição de jiu-jítsu promotiva pelo Ultimate, e destinar a premiação inteira para a caridade.

Nos comentários da publicação, Chimaev concordou com o desafio e voltar a provocar a dupla de brasileiro. "Vamos lá, posso finalizar os dois na mesma noite", escreveu o russo.

Não é a primeira vez que Khamzat expõe seu desejo de enfrentar Poatan no UFC. Após a reconquista do cinturão, contra Magomed Ankalaev, o russo deu os parabéns ao novo campeão e destacou que precisavam "terminar o assunto" entre os lutadores.

Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

