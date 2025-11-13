Zhang Weili pode bater recorde de Amanda Nunes no UFC 322

Zhang Weili deixou o cinturão do peso-palha para disputar um novo título neste sábado (15). Pela luta co-principal do UFC 322, a chinesa enfrenta a atual campeã Valentina Shevchenko, que domina os moscas desde 2018. Dependendo do resultado do duelo, a desafiante pode igualar Amanda Nunes como campeã dupla no Ultimate.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ser campeão em mais de uma divisão no UFC virou moda entre os homens nos últimos anos, mas apenas uma mulher conquistou tal feito: a brasileira Amanda Nunes. A leoa alcançou essa marca em dezembro de 2018, quando nocauteou Cris Cyborg ainda no primeiro round pelo cinturão do peso-pena.

Antes, Amanda já havia registrado cinco defesas no peso-galo desde a vitória por finalização sobre Miesha Tate, em 2016, para conquistar seu primeiro título mundial no UFC. Vale destacar que Shevchenko foi uma das lutadoras derrotadas pela brasileira durante a sequência de invencibilidade em seu reinado na categoria até 61,2 kg.

continua após a publicidade

Mais histórias do UFC 322 no Lance!

➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev

➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena

Do outro lado, Zhang também conta com muita experiência na disputa pelo cinturão. Essa será a nona vez que a chinesa sobe no octógono com o título em jogo, além de registrar dois reinados no UFC. Apesar disso, ambos foram na mesma categoria: o peso-palha, até 52,2 Kg.

continua após a publicidade

O primeiro teve apenas uma defesa, já que a luta seguinte terminou com Weili nocauteada durante o UFC 261, em abril de 2021. Pouco mais de um ano depois, no fim de 2022, a lutadora voltou a ser campeã da categoria ao finalizar Carla Esparza. Desde então, nunca mais enfrentou uma derrota dentro do ringue.

➡️ Maior card da história? UFC 322 conta com números recordes para sábado (15)

Agora, Zhang Weili precisa superar as barreiras do peso para roubar o cinturão da experiente e perigosa Valentina Shevchenko. Além das lutadoras, o UFC 322 contará com o duelo entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev na luta seguinte. É a primeira vez na história que o Ultimate chega com quatro atuais campeões em disputa no topo do card principal.