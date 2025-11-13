Torcedor fiel do Corinthians, Carlos Prates contou com o apoio dos jogadores antes de entrar no octógono neste sábado (15). O brasileiro enfrenta o britânico Leon Edwards pelo card principal do UFC 322. Em vídeo divulgado pelo UFC Brasil, Matheuzinho e Raniele mandam recado surpresa para o lutador do peso-leve.

— Mateuzinho, Rani, aqui. Estamos passando para te desejar boa sorte no UFC 322, valeu? Tamo junto, craque. Olha, vai pra cima do Edwards aí com toda a garra, com todo o coração corintiano, porque a Fiel vai estar do seu lado, tá bom? É nós. Vai pra cima — disseram a dupla.

Os fãs do atleta da Fighting Nerds conhecem bem sua paixão pelo Corinthians. Além do Timão estar destacado na biografia do Instagram, Prates costuma aparecer vestido com camisa do time paulista em diferentes ocasiões, inclusive nos treinos.

Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)

Carlos chega para o duelo contra Edwards em busca de uma vitória antes do fim dos três rounds, principalmente por nocaute – considerado seu "carro-chefe" no MMA. Se vencer com tranquilidade, o brasileiro estará ainda mais perto do title shot, como é chamado a luta contra o campeão.

Não seria a primeira vez de Carlos Prates caso a vitória seja por via rápida. Pelo contrário, "The Nightmare" registra 17 vitórias – quase 80% do seu cartel – por nocaute no MMA, além de três por finalização e duas por decisão. Foi como uma cotovela giratória, inclusive, que o brasileiro superou Geoff Neal, no UFC 319, em agosto desse ano.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

