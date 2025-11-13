Islam Makhachev deve concluir sua aposentadoria em cerca de um ou duas lutas a mais após o UFC 322 deste sábado (15). Pelo menos, é nisso que Renato "Money" Moicano acredita que irá acontecer. Em busca do duplo-cinturão, o russo volta ao octógono para enfrentar o australiano Jack Della Maddalena pelo título dos meio-médios.

— Vamos supor que ele vença Jack Della Maddalena. Ele vai procurar alguém mais favorável e ver se o UFC aceita. Se não, tchau. E se ele vencer mais uma, também tchau. E ele tem razão, não pode ficar por muito tempo — disse Moicano.

Vale lembrar relembrar que Renato foi o último adversário – e a quarta defesa – de Makhachev nos leves antes de subir de categoria. Depois da luta pelo título, o brasileiro enfrentou ainda nova derrota no combate seguinte contra o veterano Beneil Dariush. A sequência negativa, então, pode fazer Moicano se aposentador do UFC? Não, porque o "objetivo" de cada lutador é diferente.

— As pessoas diziam: "E você, perde lutas e continua lutando?". Mas eu não sou o José Aldo, não sou o Islam Makhachev, sou o Renato Moicano. Luto (por dinheiro). Vou ser como o Tony Ferguson , sete derrotas seguidas (risos) — brincou o brasileiro, que completou:

— Agora, se você tem um grande legado, se está invicto, irmão, ganhe o cinturão e se aposente, porque se continuar lutando, você vai perder. Faça como o Khabib, pegue o cinturão e deixe as pessoas falarem o que quiserem. Irmão, viva o resto da sua vida como um campeão invicto. É isso que eu penso.

Khabib Nurmagomedov no corner de Islam Makhachev no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

O legado de invencibilidade de Khabib Nurmagomedov, amigo e treinador de Makhachev, não está mais elegível a Islam por causa da única derrota de sua carreira no MMA – contra o brasileiro Adriano Martins. Apesar disso, os grandes feitos do russo já estão marcados na história do UFC e, caso se torne duplo-campeão, a aposentadoria é o melhor caminho, como destaca Moicano.

— Islam Makhachev, mesmo tendo perdido para Adriano Martins – então ele nunca será comparado a Khabib por causa disso –, é um protegido de Khabib. Mas se ele subir de categoria e ganhar o cinturão dos meio-médios, é melhor você se aposentar, irmão. Você já tem o dinheiro, já tem o reconhecimento, então é uma vida inteira colhendo os frutos das sementes que plantou — concluiu.

O principal problema central para o futuro pode estar diretamente ligado ao peso e a mudança de categoria de Makhachev – que sobe dos leves (até 70,3 Kg) para os meio-médios (até 77,1 Kg). Mesmo que Della Maddalena não tenha superioridade física sobre o russo, outros lutadores da divisão podem se transformar em verdadeiros desafios, como Michael Morales, por exemplo, que está invencível no MMA.

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

