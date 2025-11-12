Sem futebol nacional devido a Data Fifa, o que os jogadores podem fazer longe da Seleção? Praticar alguma arte marcial? Pode ser que durante a carreira no profissional seja realmente melhor evitar esportes que possam causar lesões. O que não impede, no entanto, desses atletas terem contato com a luta após a aposentadoria – ou até mesmo antes, como é o caso de alguns craques do futebol mundial.

Jogadores que praticam ou praticaram artes marciais

Zlatan Ibrahimovic

Conhecido pelo talento em campo, os chutes de Ibrahimovic foram moldados antes mesmo da profissionalização no futebol. O centroavante brilhou em clubes, como a Inter de Milão e o Paris Saint-Germain, e na seleção da Suécia, e marcou seu nome na história do esporte.

Fora dos gramados, Zlatan gostava de estar no tatame, onde pôde praticar o taekwondo desde a infância. O sueco, inclusive, recebeu a faixa preta na arte marcial com apenas 17 anos, o que gostava de lembrar após lances acrobáticos nos jogos.

Aos 42 anos, Ibrahimovic anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol no dia 4 de junho de 2023. Na época, o jogador concluiu sua segunda passagem pelo Milan, após três anos, 78 jogos disputados e 37 gols marcados.

Zinedine Zidane

Para Zidane, seu amor pelo esporte se dividia em duas modalidades bem diferentes: o futebol e o judô. A francês acabou seguindo o futuro apenas nos gramados, porque começou a competir e os dois calendários acabavam em conflito.

— Quando era jovem jogava futebol mas também fazia judô, tinha essas duas paixões. A certa altura foi preciso escolher, não consegui as duas competições ao mesmo tempo, então escolhi o futebol — relembrou o ex-jogador.

Wayne Rooney

A rotina de Wayne Rooney era bem dividida entre o futebol e o boxe até sua adolescência. Quando assinou com o Everton, seu primeiro clube profissional, precisou escolher entre o campo e os ringues. Essa escolha levou o inglês a uma carreira de sucesso em clubes, como o Manchester United, e na seleção da Inglaterra.

Após a aposentadoria, Rooney decidiu por seguir no esporte e iniciou sua jornada como treinador de futebol. O ex-jogador, no entanto, já recebeu alguns convites para voltar ao ringue pelo boxe em eventos beneficentes.

Craque da seleção da Inglaterra, Wayne Rooney de boxeador para campanha (Foto: Reprodução)

Bolo Zenden

Assim como Zidane, o judô fez parte da vida de Bolo Zenden desde a infância. Dessa vez, no entanto, o exemplo vinha de dentro de casa pelo pai, Pierre Zenden, campeão nacional da modalidade. O holandês recebeu sua faixa preta aos 14 anos e chegou a ser tricampeão da província de Limburg.

— Quando criança, bastava descer as escadas para entrar na escola e eu automaticamente me inscrevia nas aulas de judô que eram oferecidas lá. Era um negócio familiar e continua sendo até hoje — disse o ex-jogador da seleção holandesa.

Diego Maradona

Diferente dos outros craques, Diego Maradona não teve um histórico profundo com as artes marciais, mas isso não o impediu de participar de uma luta de boxe em 1996. O argentino havia prometido a um amigo que lutaria contra ele em um evento beneficente. Esse amigo? Santos Laciar, duplo-campeão mundial de boxe.

Em um duelo amistoso, Maradona animou o público com talento impressionante com as mãos e, óbvio, com os pés. O jogador de futebol aproveitou para brincar com uma bola após a luta, que terminou empatada.