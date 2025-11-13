Ngannou ignora Alex Poatan e define 'maior luta' para Jon Jones
Camaronês acredita que sua luta contra Jones será a maior independente do local
- Matéria
- Mais Notícias
A expectativa por uma luta entre Alex Poatan e Jon Jones aumenta cada dia mais desde o desafio feito pelo brasileiro após a vitória no UFC 320. Embora o duelo seja muito aguardado, o posto de "maior luta de todos os tempos" não envolve o atual campeão dos meio-pesados, segundo Francis Ngannou.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
O camaronês minimizou o apelo do público em relação ao combate entre Jones e Poatan mesmo que fosse na Casa Branca. Em entrevista ao "TMZ Sports", Ngannou destacou que, independente do local escolhido pelo UFC, a maior luta da história seria entre ele e Bones.
— Você sabe a resposta, não precisa de mim para isso. Devo responder? Você realmente precisa que eu responda? (…) A maior luta de todos os tempos só pode acontecer entre Jon Jones e Francis Ngannou. É tudo o que posso dizer sobre isso — afirmou Francis.
Como já destacado, Ngannou não vê necessidade do duelo ser na Casa Branca dos Estados Unidos. O apreço do evento do UFC, que conte com os dois, será maior pelo poderoso card e não pelo local definido.
— Me tornei campeão mundial no APEX sem público, então respeito as lutas. Não se trata do lugar, mas se você quer dizer que foi o maior de todos os tempos, faça com que seja o maior — completou.
A confiança do lutador de 39 anos em suas habilidades o fez, inclusive, menosprezar o convite de Jake Paul para uma luta de boxe, após o influencer ter a luta cancelada porque o adversário foi acusado de agressão doméstica. Segundo o relato, o convite do empresário de Jake para substituir Gervonta foi visto como "desrespeito" por Francis, que afirmou não estar interessado.
A última luta do camaronês aconteceu em outubro de 2024, quando derrotou o brasileiro Renan Ferreira por nocaute técnico em duelo válido pelo cinturão da PFL. Antes disso, desde a saída do UFC, Ngannou perdeu as duas lutas de boxe em que disputou.
Já no UFC, o histórico de Francis é impressionante. Em sete anos de casa, o lutador disputou 14 lutas, com 10 vitórias por nocautes, uma finalização e uma por decisão. Além de duas derrotas em sequência contra Stipe Miocic e Derrick Lewis, em 2018 – ambas por decisão unânime.
Jon Jones x Alex Poatan? Entenda
Depois de reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan externou o desejo de subir de categoria e enfrentar Bones no Ultimate. O desafio voltou a se repetir após a falta de resultado na disputa pelo cinturão dos pesados na luta entre Tom Aspinall e Cyril Gane.
Dessa vez, Jon Jones enfim aceitou o desafio de Alex Poatan para um duelo nos pesados do UFC. Se depender dos lutadores, a luta acontecerá no card histórico do evento na Casa Branca, marcado para junho de 2026. Apesar disso, o combate não passe de rumores.
A proposta pode parecer interessante para os fãs, mas não animou tanto Dana White. Para o presidente do UFC, contar com o comprometimento de Jones é um problemas devido a problemas profissionais antigos entre os dois. Com isso, ainda não há confirmação do Ultimate sobre o assunto.
O UFC volta neste sábado (15)
O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.
Mais histórias do UFC 322 no Lance!
➡️ Zhang Weili pode bater recorde de Amanda Nunes no UFC 322
➡️ Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322
➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena
➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias