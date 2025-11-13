Ngannou ignora Alex Poatan e define 'maior luta' para Jon Jones

A expectativa por uma luta entre Alex Poatan e Jon Jones aumenta cada dia mais desde o desafio feito pelo brasileiro após a vitória no UFC 320. Embora o duelo seja muito aguardado, o posto de "maior luta de todos os tempos" não envolve o atual campeão dos meio-pesados, segundo Francis Ngannou.

O camaronês minimizou o apelo do público em relação ao combate entre Jones e Poatan mesmo que fosse na Casa Branca. Em entrevista ao "TMZ Sports", Ngannou destacou que, independente do local escolhido pelo UFC, a maior luta da história seria entre ele e Bones.

— Você sabe a resposta, não precisa de mim para isso. Devo responder? Você realmente precisa que eu responda? (…) A maior luta de todos os tempos só pode acontecer entre Jon Jones e Francis Ngannou. É tudo o que posso dizer sobre isso — afirmou Francis.

Como já destacado, Ngannou não vê necessidade do duelo ser na Casa Branca dos Estados Unidos. O apreço do evento do UFC, que conte com os dois, será maior pelo poderoso card e não pelo local definido.

— Me tornei campeão mundial no APEX sem público, então respeito as lutas. Não se trata do lugar, mas se você quer dizer que foi o maior de todos os tempos, faça com que seja o maior — completou.

A confiança do lutador de 39 anos em suas habilidades o fez, inclusive, menosprezar o convite de Jake Paul para uma luta de boxe, após o influencer ter a luta cancelada porque o adversário foi acusado de agressão doméstica. Segundo o relato, o convite do empresário de Jake para substituir Gervonta foi visto como "desrespeito" por Francis, que afirmou não estar interessado.

Francis Ngannou nocauteia Alistair Overeem de forma brutal no UFC 218 (Foto: Divulgação/UFC)

A última luta do camaronês aconteceu em outubro de 2024, quando derrotou o brasileiro Renan Ferreira por nocaute técnico em duelo válido pelo cinturão da PFL. Antes disso, desde a saída do UFC, Ngannou perdeu as duas lutas de boxe em que disputou.

Já no UFC, o histórico de Francis é impressionante. Em sete anos de casa, o lutador disputou 14 lutas, com 10 vitórias por nocautes, uma finalização e uma por decisão. Além de duas derrotas em sequência contra Stipe Miocic e Derrick Lewis, em 2018 – ambas por decisão unânime.

Jon Jones x Alex Poatan? Entenda

Depois de reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan externou o desejo de subir de categoria e enfrentar Bones no Ultimate. O desafio voltou a se repetir após a falta de resultado na disputa pelo cinturão dos pesados na luta entre Tom Aspinall e Cyril Gane.

Dessa vez, Jon Jones enfim aceitou o desafio de Alex Poatan para um duelo nos pesados do UFC. Se depender dos lutadores, a luta acontecerá no card histórico do evento na Casa Branca, marcado para junho de 2026. Apesar disso, o combate não passe de rumores.

A proposta pode parecer interessante para os fãs, mas não animou tanto Dana White. Para o presidente do UFC, contar com o comprometimento de Jones é um problemas devido a problemas profissionais antigos entre os dois. Com isso, ainda não há confirmação do Ultimate sobre o assunto.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

