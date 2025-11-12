Carlos Prates volta para o octógono em busca do "title shot", neste sábado (15), pelo card principal do UFC 322. Segundo o inglês Michael "Venom" Page, no entanto, o brasileiro sofre com uma desvantagem técnica sobre seu compatriota Leon Edwards. Ambos se destacam no top-10 do ranking no peso meio-médio do Ultimate.

— Leon tem estado em um declínio, mas contra lutadores de um estilo específico (grapplers). Eu acho, de novo, que as pessoas vão subestimá-lo por causa disso. Essa vai ser uma luta em pé. Não vejo Carlos sendo capaz de levar para o chão. Mas, ao contrário, eu realmente sinto que Leon tem um jogo de chão melhor, vai ser capaz de derrubá-lo, vai anulá-lo e bater nele por cima, só para diminuir o ritmo da luta. Sinto que está mais para Leon — analisou MVP, em entrevista à "TNT Sports".

Enquanto as habilidades de Edwards se sobressaiam, Page não negou que o brasileiro pode encontrar o golpe certo para levar a vitória antes do fim dos três rounds. Apesar disso, o britânico ainda acredita na derrota de Prates para o ex-campeão do UFC.

— Sempre pode ter uma cotovelada giratória surpresa, sabe, um chute maluco que Prates tem a capacidade e o poder para executar. Mas Leon é duro, cara. Ele não é uma pessoa que você vai matar facilmente. Então, para mim, ele é bastante favorito — completou.

Não seria a primeira vez de Carlos Prates caso a vitória sera por via rápida. Pelo contrário, "The Nightmare" registra 17 vitórias – quase 80% do seu cartel – por nocaute no MMA, além de três por finalização e duas por decisão. Foi como uma cotovela giratória, inclusive, que o brasileiro superou Geoff Neal, no UFC 319, em agosto desse ano.

Carlos Prates e Geoff Neal se enfrentaram no UFC 319 (Foto: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FICHA TÉCNICA

UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates

Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico

Peso-leve (até 70,3 Kg): ViacheslavBorshchev x Matheus Camilo