Ex-campeão crava vitória de brasileiro no UFC 322

Apesar de não ter luta confirmada, Kamaru Usman se mantém atento às grandes movimentações do peso meio-médio na reta final da temporada de 2025. Cinco lutadores do top-10 da categoria entra no octógono pelo UFC 322, enquanto dois se enfrentam no Fight Night do próximo sábado (22). Em destaque, o nigeriano analisou o grande combate entre Carlos Prates e Leon Edwards.

— Leon tem tido problemas com grapplers de pressão. Com caras que vão andar para frente, caras que mudam de nível, te derrubam, te seguram no chão, e batem em você. Mas ele vai pegar um tipo diferente de striker. Um striker que ama lançar joelhadas, cotoveladas… Um striker que está ultra confiante. Um novo tipo de striker, um garoto que não tem medo — afirmou Usman, em entrevista ao podcast "Pound 4 Pound".

Essa mudança significativa entre os adversários pode ser um ponto de preocupação para Edwards, que busca voltar a vencer após duas derrotas consecutivas. Embora o britânico conte com motivação, o estilo de jogo de Prates, assim como seu retorno explosivo no UFC 319, o torna o grande favorito do duelo, segundo o nigeriano.

— Eu acho que essa luta favorece um cara como Carlos Prates, porque não apenas ele deixou para trás aquela derrota, que foi uma lição de aprendizado. Desde então, ele se recuperou contra Geoff Neal, com aquele nocaute tremendo. E agora vai encarar outro canhoto que não é primordialmente conhecido pelo seu poder ou pela sua agressão. Ele é mais um cara escorregadio. Acho que esse é um confronto melhor e mais favorável para Carlos Prates — completou.

Na nona colocação do ranking, Prates espera conquistar um resultado explosivo para furar a fila do "title shot", como é conhecida a disputa pelo cinturão. A posição de seu adversário também favorece o brasileiro em caso de vitória, já que Edwards ocupa o quatro lugar, atrás apenas de Shavkat Rakhmonov, Sean Brady e Belal Muhammad.

Não seria a primeira vez de Carlos caso a vitória sera por via rápida. Pelo contrário, "The Nightmare" registra 17 vitórias – quase 80% do seu cartel – por nocaute no MMA, além de três por finalização e duas por decisão. Foi como uma cotovela giratória, inclusive, que o brasileiro superou Geoff Neal, no UFC 319, em agosto desse ano.

Carlos Prates (esq) ganha luta no UFC Rio (Foto: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasieliros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira na história, os quatro são "atuais" campeões.

