Apesar do susto de Jack Della Maddalena, os quatro brasileiros não tiveram problema ao subir na balança. Carlos Prates foi o único a ficar com folga do limite exigido, todos confirmaram a luta para o UFC 322 deste sábado (15). Assista como foi a pesagem oficial abaixo.

Na manhã desta sexta-feira (14), o primeiro representante do Brasil a bater o peso foi Gregory Robocop ao registrar 84,2 Kg. O limite da categoria dos médios, em lutas sem disputa de cinturão, é de 84,3 Kg. Para confirmar o duelo, o russo Roman Kopylov ficou com 84 Kg.

O último combate do card preliminar é brasileiro e está confirmada. Na mesma lógica de Robocop, no peso-médio, Rodolfo Vieira cravou o limite da categoria com 84,3 Kg, enquanto o norte-americano pesou 84,2 Kg.

Após ter a luta cancelada no UFC 321, Matheus Camilo voltou ao período de preparação para novo duelo no evento numerado deste sábado (15). O brasileiro conseguiu ficar 100 gramas abaixo do limite dos leves – 70,7 Kg, sem disputa de cinturão –, assim como o russo Viacheslav Borshchev.

Presença brasileira 100% confirmada no UFC 322. No card principal, Carlos Prates pesou 76,9 Kg e ficou com larga sobra do limite permitido do peso meio-médio. A luta foi enfim confirmada quando o britânico Leon Edwards cravou 77,1 Kg na balança.

Lutas principais confirmadas

Makhachev foi o quarto lutador a aparecer na pesagem do UFC 322 e registrou exatamente 77,1 Kg, a meia exigida pelo peso meio-médio. Do outro lado, o australiano não parecia estar com a mesma tranquilidade do desafiante e subiu, pela primeira vez, com cerca de 90 gramas a mais que o permitido. Ao tirar o short, Jack bateu o peso de 77 Kg e confirmou a luta principal.

Na luta co-principal da noite, o campeã peso-mosca Valentina Shevchenko bateu o peso, assim como Zhang Weili, confirmando a primeira disputa de cinturão da noite.

FICHA TÉCNICA

UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)