Rafaela Silva e David Lima não conseguiram avançar no Mundial de Judô, em Baku, no Azerbaijão. Os dois brasileiros entraram no tatame nesta quarta-feira (7), pelo quarto dia da competição, mas acabaram derrotados logo na primeira luta que disputaram e ficaram fora da briga por medalhas.

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Terceira cabeça de chave da categoria até 63kg e número 3 do ranking mundial, Rafaela Silva enfrentou a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, atual 11ª colocada. A brasileira havia recebido uma vaga direta na fase de 16-avos de final.

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O combate permaneceu equilibrado nos primeiros minutos, sem pontuação. Aos 2min14s, porém, Beauchemin-Pinard conseguiu um yuko após aplicar um sumi-gaeshi. Pouco depois, aos 2min28s, a canadense voltou a pontuar ao encaixar uma imobilização e ampliou a vantagem.

Rafaela tentou buscar a reação, mas não conseguiu evitar a eliminação. Aos 3min48s, Beauchemin-Pinard aplicou um juji-gatame, chave de braço que resultou em ippon e definiu a vitória da canadense.

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David Lima também é eliminado

Na categoria até 81kg, David Lima teve o mesmo destino. O brasileiro, 26º colocado no ranking mundial, estreou diante de Nugzari Tatalashvili, dos Emirados Árabes Unidos, que aparece na 33ª posição.

Assim como Rafaela, David entrou diretamente na fase de 16-avos de final. O duelo começou sem pontuação, mas o emiradense recebeu um shido aos 51 segundos por falta de combatividade. Na sequência, David também foi advertido com uma punição por postura defensiva.

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A luta acabou aos 2min27s. Tatalashvili aproveitou uma abertura e aplicou um sasae-tsurikomi-ashi pelo lado esquerdo. O golpe valeu ippon e confirmou a eliminação do brasileiro.

Com as duas derrotas, o Brasil segue sem medalhas no Mundial de Baku. Rafaela Silva, no entanto, ainda terá uma oportunidade de voltar ao tatame na competição por equipes mistas, marcada para domingo (11).

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