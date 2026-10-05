Próximo rival de Alex Poatan, russo vem de vitória sobre brasileiro no UFC
Brasileiro enfrenta Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para dezembro deste ano
Alex Poatan já sabe quem terá pela frente em sua segunda luta no peso-pesado (até 120,2 kg) do UFC. Como confirmado no último sábado (3), o brasileiro enfrenta Sergei Pavlovich no dia 12 de dezembro, no UFC 335, em Las Vegas. Embalado por três vitórias consecutivas, o russo vem de um nocaute relâmpago sobre um compatriota de Poatan: Tallison Teixeira, o Xicão.
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O duelo aconteceu em maio deste ano e terminou rapidamente. Pavlovich precisou de apenas 39 segundos para nocautear o brasileiro no primeiro round e ampliar a sequência positiva no Ultimate. Antes disso, o russo havia vencido Waldo Cortes-Acosta e Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime.
A vitória sobre Xicão também reforçou uma das principais características de Pavlovich: o poder de nocaute. O russo soma 21 vitórias na carreira, sendo 16 por "KO/TKO", e todas as 16 aconteceram no primeiro round. Aos 34 anos, ele ainda acumula a experiência de já ter disputado o cinturão interino dos pesos-pesados contra Tom Aspinall, em 2023.
Diferença de categoria pesa no duelo
Poatan, por sua vez, está apenas começando sua trajetória entre os pesos-pesados. Ex-campeão do peso-médio e do meio-pesado, o brasileiro fez sua estreia na divisão até 120,2 kg contra Ciryl Gane, em junho, mas acabou derrotado por nocaute técnico. Agora, ele terá pela frente um adversário que atua na categoria há anos e aparece atualmente entre os principais nomes da divisão.
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Apesar de a diferença de tamanho não ser tão grande na altura, os números mostram uma característica interessante. Pavlovich tem 1,90 m, enquanto Poatan mede 1,93 m. Na envergadura, porém, o russo leva vantagem: são 2,13 m contra 2,03 m do brasileiro. Ou seja, mesmo sendo um pouco mais baixo, Pavlovich possui 10 centímetros a mais de alcance.
A questão física ganha ainda mais importância porque os dois têm no poder de ataque uma das principais armas. Pavlovich construiu sua reputação justamente pela capacidade de definir as lutas rapidamente. E, embora Poatan também chegue ao confronto conhecido pelo alto poder de nocaute, sua atuação contra Gane levanta dúvidas sobre a adaptação do brasileiro à categoria mais pesada do UFC. A luta em Las Vegas será disputada em cinco rounds no peso-pesado.
Além da possibilidade de recuperar o caminho das vitórias na nova categoria, Alex Poatan terá pela frente um rival que chega em momento positivo e que busca voltar à disputa pelo cinturão. Para Pavlovich, uma vitória sobre o brasileiro também pode recolocá-lo definitivamente na conversa pelo topo dos pesos-pesados.
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