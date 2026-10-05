De Gracie a Poatan: falta apenas um cinturão para o Brasil 'gabaritar' no UFC

O Brasil faz parte da história do UFC desde o dia 1, quando Royce Gracie se consagrou como primeiro campeão da história. Desde então, ano após ano, as novas gerações fizeram com que o país se mantivesse em evidência na organização, seja do mais leve ao mais pesado. Apesar da grande dominância, porém, ainda falta uma categoria que segue como "tabu" para os brasileiros.

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O primeiro evento aconteceu em novembro de 1993 e tinha um formato de mata-mata, com oito lutadores sem divisão de peso. Para conquistar o título, então, Gracie precisou superar dois norte-americanos nas quartas de final e na semifinal antes de encarar o francês Gerard Gordeau na decisão. O brasileiro finalizou os três oponentes, com média de 1 minuto e 40 segundos por luta, e se tornou o primeiro campeão.

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Embora seja oficialmente o primeiro a vencer um evento do UFC, Royce não chegou a receber um cinturão pela conquista. Na verdade, o objeto que hoje simboliza um título da organização surgiu apenas em fevereiro de 1997. Cinco anos depois, em 2002, o Brasil conquistaria o primeiro cinturão com Murilo Bustamante, no peso-médio, no UFC 35.

Com o passar dos anos, outros importantes nomes do MMA voltaram a colocar o país no topo de quase todas as divisões, seja no masculino, seja no feminino. Até sábado (3), duas categorias ainda não tinham visto um brasileiro como campeão: peso-mosca feminino e peso meio-médio masculino. A conquista de Natália Silva no mosca, então, tira o peso do Brasil entre as mulheres – são quatro campeãs divididas em três categorias.

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Todos os campeões do Brasil no UFC

Peso-palha: Jéssica Andrade, Mackenzie Dern

Peso-mosca masculino: Deiveson Figueiredo, Alexandre Pantoja

Peso-mosca feminino: Natália Silva

Peso-galo masculino: Renan Barão

Peso-galo feminino: Amanda Nunes

Peso-pena masculino: José Aldo

Peso-pena feminino: Cris Cyborg, Amanda Nunes

Peso-leve: Rafael dos Anjos, Charles do Bronxs

Peso meio-médio: -

Peso-médio: Murilo Bustamante, Anderson Silva, Alex Poatan

Peso meio-pesado: Vitor Belfort, Lyoto Machida, Mauricio Shogun, Glover Teixeira, Alex Poatan

Peso-pesado: Rodrigo Minotauro (interino), Junior Cigano, Fabricio Werdum

Agora, falta apenas um cinturão, no peso meio-médio, para que a nação verde-amarela registre pelo menos um campeão em todas as categorias do UFC. E a oportunidade pode estar mais próxima do que muitos fãs imaginam. Atual número 1 do ranking, abaixo apenas do campeão, Carlos Prates é o favorito para desafiar Islam Makhachev.

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Com apenas uma derrota desde a estreia em 2024, Prates registra sete vitórias por nocaute no Ultimate, sendo todas premiadas como "Performance da Noite". Antes do revés para Ian Machado Garry, aliás, o brasileiro anotou 14 triunfos consecutivos pela via rápida – 11 nocautes e três finalizações. O sucesso dentro do octógono colocou "The Nightmare" em destaque na divisão, e a disputa pelo cinturão parece ser apenas uma questão de tempo.