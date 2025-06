Pantoja fala sobre sua próxima luta: ‘Maior desafio da minha carreira’

Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca do UFC, afirmou que seu próximo confronto contra Joshua Van representará o maior desafio de sua trajetória no MMA. O lutador brasileiro fez a declaração neste domingo (29), após vencer Kai Kara-France no UFC 317, em Las Vegas, durante entrevista exclusiva à "Ag Fight".

Pantoja x Van

Van conquistou a oportunidade de disputar o cinturão dos 57 kg ao derrotar Brandon Royval, então número um do ranking da categoria, no mesmo evento. O confronto entre Pantoja e Van já foi oficializado pela organização, que promoveu um face off (encarada) entre os lutadores após o evento, embora a data ainda não tenha sido divulgada.

O campeão brasileiro reconheceu as qualidades técnicas do jovem desafiante americano.

- Já tem um próximo adversário que é o Joshua Van, um cara duro. Eu vi ele lutando, é um cara novo, com bastante fome, e acho que esse vai ser o maior desafio da minha carreira - afirmou Pantoja.

A oportunidade para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. O lutador aproveitou a chance para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.

- Esse moleque pegou o bilhete premiado da fábrica de chocolate, né? Quando o Manel Kape saiu da luta [contra o Royval], ele falou que estava apto a lutar, veio e ganhou. Ganhou a oportunidade dele de lutar pelo cinturão. Ganhou do número um da divisão e todo mundo quer ver uma luta nova - declarou o campeão.

O brasileiro demonstrou satisfação com a decisão do UFC de promover novos talentos na divisão, e afirmou que já observava o desempenho de Van há algum tempo.

- E o UFC deu isso a ele. Botou ele no octógono, fez o face off comigo, e eu estou aí para isso. Para dar aos fãs o que eles querem, e eles querem uma luta nova, uma novidade. Vou lutar contra um lutador novo, com bastante fome. Já vinha acompanhando o Joshua há um tempo, ele pareceu incrível realmente nas últimas lutas, dominou todos os adversários e tem uma defesa de queda muito boa. Acredito que vai ser o maior desafio da minha carreira - analisou.

Pantoja, natural de Arraial do Cabo (RJ), alcançou sua quarta defesa consecutiva do cinturão ao vencer Kara-France. Antes disso, enfrentou nomes consagrados da categoria e concedeu revanches, como nos combates contra Brandon Moreno e o próprio Royval.

