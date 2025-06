Alexandre Pantoja domina Kara-France e retém o cinturão dos moscas no UFC 317

É o Canibal! Alexandre Pantoja derrotou Kai Kara-France por submissão (mata-leão) e reteve o cinturão do peso mosca, no UFC 317, na madrugada deste domingo (29), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. De maneira brilhante, o brasileiro dominou o neozelandês no chão e em pé e defendeu o título pela quarta vez seguida.

Com a vitória, Pantoja se torna o campeão do UFC com mais defesas na atualidade, se igualando Islam Makhachev. O russo defendeu o título do peso leve quatro vezes, mas que abdicou do título rumo ao peso meio-médio.

Como foi a luta?

Logo no início do combate, Pantoja partiu para cima de Kara-France e após combinação de socos, conseguiu a queda ficando nas costas do oponente. Após o neozelandês virar, o brasileiro conseguiu um kata-gatame, mas não conseguiu finalizar. Mesmo assim, o Alexandre seguiu no controle do solo e com segundos para o fim, quase encaixou um mata-leão, mas a buzina foi tocada.

No segundo round, ambos se estudaram em pé, com Pantoja apostando em chutes o tronco de Kai. Na metade do assalto, o brasileiro conseguiu outra queda, após blitz no desafiante, mas Kara-France se levantou rapidamente. Na sequência, Alexandre seguiu melhor em pé e até acertou uma joelhada no neozelandês, mas sem derrubar.

Alexandre Pantoja derrotou o Kai Kara-France no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

O terceiro round começou acelerado e após combinação de golpes, Pantoja conseguiu grampear nas costas de Kara-France e após avançar no chão, encaixou o mata-leão e finalizou Kai Kara-France para e manter campeão do peso mosca do UFC.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

