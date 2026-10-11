Nocaute rende mais R$ 500 mil em bônus para brasileira no UFC Vegas 122
Alice Pereira nocauteou adversária no primeiro round no peso-galo no sábado (10)
O show de Alice Pereira garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Vegas 122. Neste sábado (10), a brasileira dominou completamente a russa Daria Zhelezniakova até o nocaute técnico ser confirmado no fim do primeiro round. O desempenho rendeu à lutadora de 20 anos o prêmio de Performance da Noite, avaliado em US$ 100 mil (cerca de R$ 522 mil, de acordo com a cotação atual).
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A vitória, na verdade, foi encerrada por intervenção médica. Após um intenso ground and pound, em que Pereira havia desferido fortes cotoveladas e golpes na cabeça da rival, o assalto chegou ao fim. Ao ver o estado da russa, o árbitro Marc Goddard a perguntou se teria como seguir com o combate, mas Zhelezniakova decidiu desistir. Assim, o duelo foi dado como vitória por nocaute técnico.
Além de Alice, os norte-americanos Brendan Allen e Andre Fili, e o georgiano Otari Tanzilovi também faturaram o bônus de Performance da Noite, orçado no mesmo valor. Os lutadores foram premiados pelos nocautes e finalizações realizados nas vitórias sobre Christian Leroy Duncan, Kai Kamara e Malcolm Wellmaker, respectivamente.
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Veja os resultados do UFC Vegas 122
Card principal
Brendan Allen venceu Christian Leroy Duncan por finalização aos 2m46s do 5° round
Jai Herbert venceu Matheus Camilo por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Loopy Godinez venceu Ketlen Souza por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Andre Fili venceu Kai Kamaka por nocaute aos 22s do 2° round
Otari Tanzilovi venceu Malcolm Wellmaker por nocaute aos 2m39s do 2° round
Card preliminar
Julius Walker venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico aos 3m35s do 2° round
Francisco Prado venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m23s do 1° round
Niko Price venceu Leon Shahbazyan por nocaute técnico a 1m58s do 1° round
Brendson Ribeiro venceu Felipe Franco por finalização (guilhotina) a 1m49s do 1° round
Allen Frye Jr. venceu RJ Harris por nocaute aos 2m59s do 1° round
Alice Pereira venceu Daria Zhelezniakova por nocaute técnico aos 5m00s do 1° round
Ernesta Kareckaite e Melissa Gatto terminaram em empate majoritário (29-27, 28-28, 28-28)
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