Protagonistas de uma das maiores rivalidades do UFC, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor estão afastados do octógono a mais de quatro anos. Mesmo assim, os lutadores continuam em evidência no mundo das lutas, e alguns fãs ainda esperam possíveis retornos. A ideia surgiu novamente durante uma live de Khamzat Chimaev que aproveitou para provocar a dupla de rivais.

Atual campeão dos médios, Chimaev foi perguntado sobre um possível confronto contra Khabib, ex-campeão dos leves, apesar da diferença de divisão. O russo pareceu, então, diminuir a fase do compatriota, que decidiu se aposentar em 2020, após a morte do pai.

A resposta desdenhosa se repetiu com a possibilidade de enfrentar McGregor. Embora tenha compartilhado a vontade de voltar da aposentadoria, o irlandês ainda não tem luta confirmada pelo UFC.

— Essa é a mais velha das perguntas. Khabib acabou, não luta mais. Por que você está dizendo essas coisas? Conor está velho, irmão. Ele está acabado — disse.

Alex Poaten e Glover Teixeira também foram atacados

As provocações de Chimaev não pararam nos astros do peso-leve durante a live em sua conta no Instagram. Ao ser questionado sobre suas chances contra Alex Poatan, por fãs, o russo não perdeu tempo para provocar o brasileiro e seu treinador Glover Teixeira, ex-campeão meio-pesado.

— Você conseguiria vencer o Pereira? Mas é claro, irmão. Eu posso vencer ele (Poatan) junto com seu treinador. Qual o nome dele? (Glover) Teixeira. Junto com o Teixeira. Eu vou derrotar eles dois algum dia — afirmou Chimaev.

Não é a primeira vez que Khamzat expõe seu desejo de enfrentar Poatan no UFC. Após a reconquista do cinturão, contra Magomed Ankalaev, o russo deu os parabéns ao novo campeão e destacou que precisavam "terminar nosso assunto".

Relembre vitória de Chimaev pelo cinturão no UFC

A atuação de Khamzat Chimaev pode não ter agradado ao público de Chicago, mas foi efetivo no seu objetivo final: o cinturão do peso médio. Na madrugada deste domingo (17), o russo derrotou Dricus Du Plessis por decisão unânime após cinco rounds "parados" para fechar o UFC 319.

Apesar do domínio completo no duelo do novo campeão, o sul-americano tentou defender o título até os segundos finais, quando pareceu encaixar uma possível virada. O tempo, então, se tornou um problema, e a vitória já estava encaminhada: Khamzat Chimaev se tornava o novo dono do cinturão do peso-médio.