Com dois brasileiros, Makhachev elege os maiores lutadores da história do UFC

Russo enfrenta Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio-médios no UFC 322

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/11/2025
15:05
Makhachev com o cinturão.
imagem cameraMakhachev com o cinturão dos pesos-leves (Foto: Divulgação/UFC)
A história do UFC está diretamente ligada ao Brasil, com grandes lutadores que seguem como referência mesmo anos depois da aposentadoria. Entre muitos campeões, Islam Makhachev definiu o top-5 de todos os tempos do Ultimate com duas estrelas brasileiras: Anderson Silva e José Aldo. Os dois lutadores, inclusive, chegam na frente de Jon Jones, visto por muitos como o grande nome da organização.

Em reta final para o UFC 322 deste sábado (15), quando disputará o cinturão dos meio-médios, Makhachev participa de uma sequência de entrevistas com portais norte-americanos. Ao youtuber Adin Ross, o russo destacou a dificuldade de cravar os cinco maiores nomes do UFC, mas montou sua lista.

  • Anderson Silva (BRA)
  • Georges St. Pierre (CAN)
  • Khabib Nurmagomedov (RUS)
  • Jose Aldo (BRA)
  • Jon Jones (EUA)

Atualmente, todo fã que acompanha o UFC conhece o clã do Daguestão e, no todo dele, os grandes amigos Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev. O primeiro foi campeão dos leves e manteve uma invencibilidade de 29 lutas no MMA.

Ainda não se sabe como Makhachev lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o russo, principalmente contra Della Maddalena, veterano e multicampeão dos meio-médios.

Primeira encarada de Jack Della Maddalena e Islam Makhachev do UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)
Primeira encarada de Jack Della Maddalena e Islam Makhachev do UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

