Natália Silva provoca ex-campeã do UFC: 'Tem que provar'

Na noite do último sábado (3), Natália Silva fez história no UFC 332 ao conquistar o cinturão peso-mosca (até 56,7 kg), o primeiro para o Brasil da categoria do Ultimate. Com a vitória sobre a chinesa Wang Cong, ela assumiu o posto da quirguiz-peruana Valentina Shevchenko.

Em entrevista publicada nesta terça-feira (6), a brasileira falou sobre a possibilidade de enfrentar Valentina e afirmou que, em sua avaliação, a relação entre as duas ganhou novos contornos depois que conquistou o cinturão.

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— Agora mudou. Antes, quem queria enfrentá-la era eu. Agora, eu sou a campeã. Quem tem que querer essa luta é a Valentina. Ela é que tem que provar algo agora. Eu sou a campeã e é isso! — disse ao canal do YouTube de Laerte Viana.

Com o cinturão em mãos, Natália já projeta os próximos compromissos na categoria. Antes de chegar ao topo, a lutadora havia demonstrado vontade de enfrentar a antiga campeã, mas a conquista do título pode mudar o contexto e colocar as duas em posições diferentes.

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Valentina Shevchenko é considerada uma das melhores lutadoras do MMA feminino (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

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Como foi a luta de Natália Silva na conquista do cinturão do UFC?

A vitória sobre Wang Cong por decisão unânime veio após cinco rounds de domínio da brasileira. Natalia mostrou superioridade na trocação e impôs seu jogo no solo durante toda a luta, controlando as principais ações do combate e neutralizando as reações da adversária chinesa.

No quinto e derradeiro assalto, a brasileira administrou a vantagem acumulada. Wang tentou reagir e buscar os golpes necessários para mudar o panorama do combate, mas Natalia controlou as principais ações até o fim. Com a mão levantada pelos árbitros após a decisão unânime, a brasileira entrou para a história do MMA nacional.

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