Do Bronx bate peso e confirma luta contra Holloway no UFC 326
Brasileiro chegou no limite da categoria e garantiu disputa por cinturão BMF
O brasileiro Charles "do Bronx" Oliveira confirmou a luta principal do UFC 326 deste sábado (7) ao bater o peso da categoria dos leves, chegando a 70,7kg – apenas 300 gramas acima do peso batido pelo seu adversário, o havaiano Max Holloway. Com isso, os dois garantiram a principal atração, assim como Caio Borralho e Reinier de Ridder no co-main event.
Dentre as 13 lutas do UFC 326, apenas um duelo sofreu com o corte de peso na pesagem. A exceção aconteceu no combate entre Jeong Yeong Lee e Gaston Bolaños pelo peso-pena (até 65,7 Kg). Após o sul-coreano enfrentar problemas para chegar ao limite da categoria, a luta precisou ser cancelada.
Na luta co-principal da noite, a luta de mais um brasileiro foi confirmada, dessa vez, em um duelo na divisão dos médios: Borralho x De Ridder. Ainda no card principal, Gregory Rodrigues e Brunno Ferreira fizeram o dever de casa e vão se enfrentar logo após o fim da porção preliminar.
Nas primeiras lutas da noite, os brasileiros Rodolfo Bellato e Rafael Tobias também tiveram uma passagem tranquila pela balança. Ambos confirmaram suas lutas contra Luke Fernandez e Diyar Nurgozhay, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
UFC 326
📆 Data: 7 de março de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Resultado da pesagem do UFC 326
Card Principal - 23 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway (70,5 Kg) x Charles Oliveira (70,7 Kg) - pelo cinturão BMF
Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho (84,3 Kg) x Reinier de Ridder (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font (61,6 Kg) x Raul Rosas Jr. (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober (70,7 Kg) x Michael Johnson (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues (84,3 Kg) x Brunno Ferreira (83,4 Kg)
Card Preliminar - 19 horas
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt (61,6 Kg) x Xiao Long (61,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson (84,1 Kg) x Cody Brundage (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios (66,2 Kg) x Alberto Montes (66 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden (56,9 Kg) x Nyamjargal Tumendemberel (56,9 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji (57,1 Kg) x Jesus Aguilar (56,9 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias (92,5 Kg) x Diyar Nurgozhay (93,2 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños (66 Kg)*
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez (92,9 Kg) x Rodolfo Bellato (92,7 Kg)
*Luta cancelada após problemas com o corte de peso
Tudo sobre
